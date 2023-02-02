Педофил или массажист? Дело отца троих детей, приговоренного к 12 годам строгого режима на Кубани, будут расследовать заново

Массажиста оставили в СИЗО. Фото: Алексей АВАНЕСЯН

Дело 42-летнего массажиста из-под Белореченска Сергея Марина отправили на доследование по решению городского суду. А ранее вернуть его в первую инстанцию постановил Кассационный суд, тогда как решением апелляции строгий приговор в 12 лет тюрьмы для Марина уже вступил в законную силу.

В этом уютном городке только за год поймали четверых педофилов Фото: Евгения ОСТРАЯ

Первый суд над Мариным проходил в Белореченске в 2021 году в составе тройки судей, что само по себе большая редкость. Суть обвинения была в том, что весной 2021 года мать привела пятилетнего мальчика с нарушениями развития на логопедический массаж к Марину. А после часа пребывания в его кабинете она вызвала полицию, указав на сексуальные поползновения массажиста к ребенку. Тройка судей сочла обвинение в отношение Марина доказанным и дала еще самое минимальное наказание по этой статье. Но его защита и семья отказывались верить в произошедшее.

В этом костюме Сергей делал массаж мальчику Фото: Евгения ОСТРАЯ

После приговора суда "КП"-Кубань" побывала в том самом массажном кабинете.

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Марин организовал небольшой бизнес на дому, массажный кабинет располагался в пристройке к дому, где он жил вместе с тремя детьми и женой. Семья в городе известная и благополучная, после брака Сергей Ершов взял фамилию жены.

В рабочем кабинете Ершова-Марина есть две зоны – массажная и гостевая, при желании разделяемых ширмой. По факту - это обычная занавеска, как в ванной, которая закрывает от посторонних глаз все, что происходит на кушетке. Но слышать то, что творится за ней, можно. Именно туда, за ширму, Ершов усадил мать мальчика. Ее решено было изолировать, потому что ребенок отвлекался и вертел головой. Обычно массажист кладет руку на голову ребенка, фиксируя ее. Так было и в этот раз.

- Я взяла книжечку с полки, которая здесь стояла, как раз по логопедии. И раскрыла ее, но все время прислушивалась, что происходит за ширмой, - рассказала "КП"-Кубань" и на суде мать мальчика.

Она говорила, что услышала, как ребенок закашлялся из-за попадании постороннего предмета в горло. Это побудило ее встать и одернуть штору...

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На всех допросах во время следствия женщина говорила, что увидела там ужасную сцену с оголенным половым органом массажиста. И вызвала полицию.

Однако защита доказывала, что женщина просто перепутала мужской орган с логопедическим колпачком.

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Повторный суд над Мариным в Белореченске счел, что уголовное дело нуждается в более убедительных доказательствах либо вины, либо невиновности массажиста. Дело вернули прокурору.

Сам Сергей Марин останется на время повторного следствия в СИЗО.

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