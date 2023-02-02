В Анапе прохожий напал и избил женщину за то, что она показала неприличный жест

Мужчина избил прохожую. Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

В Анапе мужчина избил девушку прямо на глазах у прохожих. Конфликт произошел возле Южного рынка города-курорта. Пострадавшая решила придать историю огласке в соцсетях. По словам девушки, на нее напали напротив отдела полиции. Ее ударили по голове, а после пытались забрать телефон. После произошедшего она обратилась в правоохранительные органы. Но также обратилась к анапчанам с просьбой помочь найти нападавшего.

- Местная жительница обратилась в полицию с заявлением о том, что на нее напал неизвестный мужчина и нанес ей телесные повреждения. Благодаря интеллектуальной системе видеонаблюдения «Купол», сотрудники установили личность и задержали мужчину, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе отделе МВД России по Анапе.

Злоумышленника начали опрашивать. Но, как оказалось, его версия выглядит совсем иначе.

- Я спросил у девушки, который час. Она ничего не ответила, но показала неприличный жест. Я сделал ей замечание, а она на меня кинулась, начала бить руками. Один раз я ей пощечину ударил, она начала на меня прыгать. После чего облил ее пивом и ушел, - рассказывал задержанный.

Выяснять, кто все-таки прав в данном конфликте, предстоит сотрудникам правоохранительных органов.

На данный момент по факту произошедшего в Отделе МВД России по городу Анапе проводится проверка.

- По ее итогам будет принято процессуальное решение, - сказали в полиции города-курорта.

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