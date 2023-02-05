Машина всмятку. Появилось видео аварии с участием рейсового автобуса на Кубани

На Кубани рейсовый автобус попал в ДТП. Фото: t.me/mvd_23

На Кубани произошла массовая авария. Ее случайными участниками стали 12 пассажиров рейсового автобуса, который ехал из Майкопа в Геленджик. Инцидент произошел накануне вечером.

4 февраля, примерно в 19:00, водитель транспортного средства ехал по трассе в поселке Ахтырском Абинского района. Он не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.

- По предварительным данным, на момент аварии в автобусе находилось 12 пассажиров. Медицинская помощь им не понадобилась, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что движение на дороге удалось восстановить всего за несколько часов.

- По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства случившегося выясняются, - поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

К слову, ситуация на дорогах Краснодарского края в последние дни обстоит не самым лучшим образом. Во многих районах идет проливной дождь, а в горах пытаются справиться с обрушившемся снегом. Под властью циклона край будет находиться еще неделю.

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