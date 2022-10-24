Это был bird strike: Эксперт – о попадании чаек в двигатели Су-34 в Ейске

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Силовики озвучили причину крушения военного самолета Су-34 в Ейске. Специалисты уверены, что ЧП могли спровоцировать залетевшие в двигатели чайки. Птицы попали туда во время взлета. Останки чаек обнаружили при осмотре обломков истребителя.

Военный летчик прокомментировал bird strike в Ейске, именно так в авиационной лексике называют ЧП, связанное со столкновением птиц и самолетов.

- Если экспертиза показала, что чайки были в обоих двигателях, то, скорее всего, самолет на взлете столкнулся со стаей птиц. Потому что почти половина ЧП происходит с самолетами из-за птиц, но лишь 5% заканчивают трагически. Все зависит от размера птицы и того, как она залетела в двигатель. Маленькую двигатель просто «проглотит», также ничего не случится, если птица залетит со сложенными крыльями. А если она большая, как те же самые чайки, да еще и с расправленными крыльями – дело плохо. Лопасти двигателя ломаются и происходит пожар. В случае в Су-34: его двигатели находятся рядом, один быстро может вспыхнуть от другого, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань военный летчик Евгений Петров.

Эксперт добавил, что, вероятнее всего, со стаей птиц истребитель столкнулся на высоте ниже 1000 метров. Во-первых, птицы не летают выше облаков, во-вторых, у экипажа банально не хватило высоты для маневров, и самолет упал как камень в 4 километрах от аэродрома, а это всего около 20 секунд полета.

Ранее военные эксперты объяснили, почему на месте были слышны взрывы и по каким причинам пилоты не увели самолет от жилых домов.

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