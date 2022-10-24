В горах Сочи из-за выпавшего снега закрыли канатные дороги

В горах наступила настоящая зима. Фото: веб-камеры

На горнолыжных курортах Сочи утром 24 октября выпал снег. Здесь наступила настоящая зима. Снежный покров начал расти от отметки примерно в 1800 метров над уровнем моря. А всего на 500 метров выше - метель. В связи с этим было принято решение закрыть часть канатных дорог. Также не работают несколько туристических троп к водопадам.

- Канатные дороги «Красная Поляна», «Реликтовый лес» и «Вершина» открыты. Остальные канатные дороги закрыты на регламентные работы, - сообщили в пресс-службе курорта «Красная Поляна».

На отметке Роза Пик температура воздуха опустилась до -1 градуса. А высота снежного покрова достигла 7 сантиметров. К слову, видимость составляет 100 метров.

Слабый дождь идет целый день на высоте 1600 и 1100 метров. Здесь же температура воздуха всего +5 градусов.

Утром в понедельник ощутимо похолодало и в прибрежной части Сочи. Синоптики прогнозируют, что днем температура не поднимется выше +13 градусов.

В Центральном районе Сочи 24 октября прогнозируют усиление ветра с порывами 17 м/с. А море остыло на курорте до +19 градусов.

По поручению мэра Алексея Копайгородского все службы переведены в усиленный режим, их работу контролирует городской оперативный штаб. Жителям и гостям рекомендовано принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, не оставлять машины под деревьями и рекламными конструкциями.

Ранее сообщалось, что первый снег выпал 16 сентября в горах Сочи. Жители и туристы сняли на видео первые белые хлопья. К слову, горнолыжный сезон в Сочи планируют открыть 23 декабря. Продажа ски-пассов уже началась.