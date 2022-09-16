Первый снег выпал в Сочи. Фото: соцсети

На Краснодарский край обрушилась непогода. Уже больше недели в регионе объявлено штормовое предупреждение. Анапу заливает дождями. Улицы курорта оказались подтоплены после прошедшего ливня. В Сочи туристы и жители наблюдали формирование сразу нескольких смерчей над Черным морем. А тем временем на вершинах уже встречают зиму. Первый снег выпал 16 сентября в горах Сочи.

- Он появился на отметке выше 2700 метров над уровнем моря, - рассказывают туристы, наблюдавшие за падающими белыми хлопьями.

Вот только продолжался снег недолго - толком даже не успел припорошить землю.

Фото и видео первого снега в Сочи

Отдыхающие в горах успел заснять падающий снег. На кадрах они запечатлели завораживающую зимнюю картину, несмотря на сентябрь. Белые густые тучи нависли над местными гостиницами, а затем стали сыпаться белые хлопья.

Снежинки не успевали образовать сугробы. Белые хлопья сразу растворялись в воде и таяли, касаясь земли.

Напомним, что в прошлом году зима пришла раньше. Первый снег в Сочи выпал 3 сентября. Он засыпал горнолыжный курорт в основном на вершинах. Снег падал, начиная с отметки 2000 метров. Правда, белоснежных пейзажей туристы тоже не увидели - сугробы не появились.

Какие прогнозы?

Несмотря на низкие отметки в горах, синоптики уверяют - на остальной территории Краснодарского края зиму ждать не стоит. Значительных аномалий на Кубани не прогнозируется.

- В сентябре снега на юге страны не будет, предпосылок к этому нет, - уверяет «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. - Зима придет, по предварительным наблюдениям, по графику.

А значит, сугробов ждем не раньше конца ноября.