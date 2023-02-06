Небо упало на землю? Небывалая плотная пелена из облаков окутала горы в Адыгее

Облака опустились настолько низко, что ветки деревьев возвышаются над ними. Фото: https://t.me/lagonakitravel

Удивительное явление зафиксировали в горах Адыгеи. Жители республики запечатлели редкий момент на камеру - будто небо упало на землю. Видимость оказалась практически нулевой.

- Невероятная красота, словно вокруг белоснежный океан из облаков, - восхищаются пользователи в соцсетях.

Поистине необыкновенное зрелище удалось застать на территории республики. Облака опустились настолько низко, что ветки деревьев возвышаются над ними. Природа крайне щедра на белое одеяние. Торчащие деревья носят белые снежные шапки. Свет, отражающийся от снега и небесного океана слепит глаза.

Несмотря на то, что в республике сохраняется плюсовая температура, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время ожидается снег. В горах республики столбики термометров опустились до -4 градусов. По данным гидрометцентра, ночью температура воздуха достигнет -8...-10 градусов. Зимняя сказка окутает весь регион.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань», сообщала о необычном природном явлении, вызванном похолоданием. Регион оказался во власти морозов. Из-за чего местная достопримечательность - Водопады Руфабго - превратилась в ледяные глыбы.

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