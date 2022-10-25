«Разбирать дом будут в ноябре»: пострадавшие о том, как живут через неделю после крушения Су-34 в Ейске

Многоэтажку постепенно восстанавливают. Фото: t.me/opershtab23

С момента падения военного бомбардировщика Су-34 в Ейске прошла неделя. Напомним, самолет рухнул вечером 17 октября. Он упал во двор многоэтажки, задев дом по касательной. Уже известно, что причиной авиакатастрофы стали птицы, которые попали в двигатель. Пилоты пытались до последнего увести бомбардировщик от жилого дома - катапультировались они за 0,7 секунды до столкновения. При крушении самолета Су-34 погибли 15 человек, пострадали 43. Большинство получивших травмы уже выписаны из больницы, остаются под наблюдением медиков 10 человек.

Те, кто чудом уцелел, на дом не могут взглянуть без слез. Тот вечер, когда их жизнь разделилась на до и после, помнят до мелочей.

- Испугались сильно. Телевизор смотрели, а потом как бабахнуло! - рассказывает пожилая женщина, которая жила во втором подъезде дома. - Из подъезда не могли выйти. Все кричали, плакали, закрывали дверь - боялись выйти. Там такие вспышки были! Помню один парень машину отогнал, говорит - «выскакивайте!» А как? Там словно фейерверки взрывались. Еще и разлилось горючее, все полыхало. Деревья горели, лавочки.

По словам пенсионерки, ее жилье пострадало, но не так сильно, как у людей в соседнем, третьем подъезде.

- В третьем жить не разрешают. Разбирать будут дом, где-то через две недели точно. В третий подъезд до определенного этажа разрешают подняться, выше - уже нет. Потому что там обрушение лестничного пролета произошло. Люди просто могут упасть.

25 октября жильцам вновь разрешили зайти в свое жилье и забрать необходимые вещи. На сбор дается полчаса.

- Все семьи были заранее предупреждены кураторами подъездов, - рассказал глава Ейского района Роман Бублик. - Составлен график посещения так, чтобы все спокойно могли зайти в свои квартиры.

Как уточняется, в квартиру заходят по два человека от семьи. Их сопровождают два спасателя.

- Выносить тяжелые вещи помогают специалисты отдела по делам молодежи администрации, студенты, - добавил Роман Бублик. - Для перевозки вещей подготовлен транспорт.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Чудесное возвращение кота Яшки

Полицейский Денис Середенко шестые сутки дежурит у пострадавшего дома. Когда он поднялся на 9-й этаж в четвертом подъезде с обходом, то сразу заметил взрослого кота. Рыжик забился в угол, был очень напуган и обессилен – шутка ли, не ел почти неделю. Сержант вынес пушистика на улицу, а через некоторое время отыскалась хозяйка (подробнее)

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