Последствия снегопада в Краснодарском крае 7 февраля 2023: поваленные деревья, пробки и аварии

Последствия снегопада в крае.

Краснодарский край в ночь на 7 февраля, как и обещали синоптики, окутал снег. Белые снежинки кружили над территорией всего региона. В Краснодаре снег пошел в первый раз за всю зиму.

Пока горожане спали - техника расчищала и обрабатывала дороги, мосты и путепроводы от гололеда. Посыпали ночью и тротуары, остановки, подземные переходы.

- Тротуары, подземные пешеходные переходы и остановки обрабатывают 670 человек и 34 единицы техники. Для удобства по всему городу расставлено больше двух тысяч контейнеров с песко-соляной смесью, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Краснодара Евгений Наумов.

Однако последствия снегопада в Краснодарском крае 7 февраля ощутили на себе все местные жители. Заторы появились там, где их не было. По данным Яндекс Карт, в Краснодаре зафиксировали пробки в девять баллов. Из-за повышенного спроса прайс на такси подскочил в три, а то и четыре раза.

- Обычно уезжаю за 150 рублей, до работы ехать 15 минут. Сейчас пишет, время в пути час и пять минут. А на ценник смотреть страшно - 615 рублей, - жалуется жительница Гидростроя Ольга Курякина.

Такси резко подорожало.

Многие жители Краснодарского края не успели заменить летнюю резину на зимнюю. Водителям приходится соблюдать дистанцию и не превышать скорость. Но аварии все же происходят.

В Северском районе машина вылетала в кювет. Автомобиль врезался в дерево. Водитель не смог справиться с управлением. По предварительным данным, пострадавших нет.

А в Сочи дерево перекрыло одну полосу на улице Победы. На место направлена спецтехника для устранения последствий. Движение на данный момент осуществляется по одной полосе.

На побережье бушует шторм. На черноморских курортах продолжает действовать штормовое предупреждение. В районе Анапы и Новороссийска 7 и 8 февраля ожидается ураган с порывами до 38 м/с

- На Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение. Высота волн может достигать 1,5 - 2,5 метра, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.