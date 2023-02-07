Готовимся к новому удару. Метеорологи огорошили снежным прогнозом в Краснодарском крае

Когда прекратится снег на Кубани. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Идет снег, уже почти зимней температурный режим. Для многих регионов России – привычная картина за окном. Но жители Кубани ой, как соскучились по такой погоде!

- Причина метелей – фронтальная волна, которая на прошлой неделе пробилась на север европейской части России, - объясняет ведущий специалист центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков. - После этого ее вытеснил в южные широты усилившийся антициклон.

По прогнозам синоптика, в ближайшие дни погода лучше не станет.

- Ведь над Малой Азией уже сейчас раскручивается новый ненастный вихрь, который подхватит эстафету снегопадов. На пик они выйдут во вторник, 8 февраля, - уточняет Вадим Заводченков.

Заметать Кубань будет в среду и в четверг. При этом похолодание выйдет на свой максимум.

- На дорогах прогнозируем гололедицу, - говорят «КП» - Кубань» в краевом гидрометцентре. – Температура воздуха ночью минус 6-11 градусов. В восточной половине края отметки опустятся до минус 12-17 градусов. Днем температуры будут колебаться от 2 до 7 градусов со знаком минус.

При этом ветер в крае будет по-прежнему сильный - 8-13 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду. А вот Черноморское побережье по-прежнему прогнозируют мокрый снег и крышесносный ветер.

- 8 февраля ожидается северный и северо-восточный ветер со скоростью 18-23 метров в секунду, на участке Анапа-Геленджик 30-34 метров в секунду, местами ураган 35-38 метров в секунду, - уточняет в гидрометцентре края. – А 9 февраля ветер чуть стихнет. Его скорость по краю будет 9-14 метров в секунду. На участке Анапа-Геленджик порывы ожидаются до 15-20 метров в секунду, в Новороссийске 19-24 метров в секунду.

Если в первую половину рабочей недели регион будет укрыт снеговыми тучами, то во вторую половину – погода пойдет на поправку. В пятницу, 10 февраля, в большинстве районов региона осадки прекратятся. Солнечные лучи начнут постепенно прогревать воздушные массы. Но весенние отметки пока не вернутся – днем температуры будут колебаться от минус 3 градусов до плюс 2.

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