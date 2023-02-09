«Посмотрел в глаза бойцов, не смог остаться в стороне». Депутат отправился в зону СВО на помощь военным

Виталий Щевелев отправился в зону СВО по велению сердца.

Среди военных, которые сейчас стоят на страже нашей страны, немало добровольцев. Жители самых разных уголков Краснодарского края приехали на передовую по велению сердца. Отправиться добровольцем в зону проведения специальной операции решил и 45-летний депутат Совета Тимашевского района Виталий Щевелев.

Еще с февраля он вместе с единомышленниками собирал гуманитарную помощь. Коробки с вещами и продуктами доставлял лично.

- Мы также размещали беженцев в Тимашевском районе. Помогали им материально, да и вообще – адаптироваться в мирной жизни, - рассказал Виталий Щевелев. - Многие из них несколько лет жили под обстрелами.

Решение помочь бойцам, которые сейчас живут на линии соприкосновения, зрело давно.

- Месяц назад ездил с гуманитаркой в Донецк. Взглянув в глаза ребятам, которые забирали посылки от близких, некоторые из них с ранениями были, я в итоге не смог остаться в стороне, - добавляет депутат. - Твердо решил стать плечом к плечу с нашими защитниками, вместе отстаивать право на жизнь без нацизма. Я иду ради будущего своей Родины. А вижу это будущее в мирной, свободной независимой стране.

Коллеги пожелали ему успешного выполнения боевых задач и возвращения домой живым, здоровым и, конечно, с победой. Кстати, они же перед отъездом народного избранника в зону СВО приобрели для него спецоборудование.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший мэр Краснодара Евгений Первышов вернулся в зону СВО. Он уже прибыл в место дислокации своего подразделения.

Кстати, уже более 4 тысяч казаков Кубани отправились участвовать в спецоперации.