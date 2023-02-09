Все вокруг - в ледяном плену. Как в Новороссийске справляются с последствиями аномального обледенения

Набережная Новороссийска похожа на ледяное царство.
Фото: Виталий ТИМКИВ
Зимний коктейль из мокрого снега, норд-оста и заморозков превратил Новороссийск в ледяное царство. Крышесносный ветер, к которому за многие годы местные жители привыкли, оказался суров как никогда. Шквал опрокидывал дорожные знаки и скамейки, повалил десятки деревьев, срывал кровли с многоэтажек. В одном из районов города даже действовал режим ЧС - из-за аварии на сетях остались без тепла 40 домов. Чудом во время гнева стихии никто из людей не пострадал.
Из-за сильного ветра волны в море стали подниматься на высоту 2-3 метра. Это привело к тому, что побережье обледенело.
Вот так выглядит спуск к воде.
Фото: Виталий ТИМКИВ
Сейчас город-герой, словно застыл в холодной тишине. Знаменитая набережная и близлежащие улицы превратились в каток. По дорожкам пешеходным идти невозможно - на них скользко, к тому же порывы ветра периодически сбивают с ног.
По пешеходным тропам, что покрылись наледью, люди ходят осторожно.
Фото: Виталий ТИМКИВ
Но льдом покрыт не только асфальт, а буквально все вокруг. Издалека может показаться, что это хрустальнаяя скульптура. Но это смотровой бинокль.
Жители города, несмотря на ветер, спешат запечатлеть ледяную красоту.
Фото: Виталий ТИМКИВ
На кадрах хорошо видны ледяные наросты на якоре, что установлен на набережной. Толстой «стеклянной» коркой покрылись стены зданий и ограждения.
Растает город еще не скоро.
Фото: Виталий ТИМКИВ
Жители города, несмотря на ветер, спешат запечатлеть ледяную красоту.
От норд-оста пострадали и пляжи.
Фото: Виталий ТИМКИВ
Пока в Новороссийске сохраняется северо-восточный ветер. Его скорость 15-20 метров в секунду, а порывы могут достигнуть 25-30 метров в секунду. При этом волны могут подняться до двух метров.
Огромные волны и ветер превратили все вокруг в ледяные скульптуры.
Фото: Виталий ТИМКИВ
По прогнозам, растает город еще не скоро. Погода пойдет на поправку уже в конце этой недели - на выходных температуры днем станут плюсовыми.
Велосипеды, что горожане берут напрокат, сейчас в ледяном капкане.
Фото: Виталий ТИМКИВ
Напомним, ранее сообщалось, что город-герой оценивает масштабы последствий разгулявшейся стихии.
Не повезло даже растениям.
Фото: Виталий ТИМКИВ
— К восстановлению приступим, когда позволит погода, — написал глава Новороссийска Андрей Кравченко.
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