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Происшествия9 февраля 2023 12:16

Все вокруг - в ледяном плену. Как в Новороссийске справляются с последствиями аномального обледенения

Побережье Новороссийска обледенело из-за сильного ветра
Евгения СОРОКА
Набережная Новороссийска похожа на ледяное царство.

Набережная Новороссийска похожа на ледяное царство.

Фото: Виталий ТИМКИВ

Зимний коктейль из мокрого снега, норд-оста и заморозков превратил Новороссийск в ледяное царство. Крышесносный ветер, к которому за многие годы местные жители привыкли, оказался суров как никогда. Шквал опрокидывал дорожные знаки и скамейки, повалил десятки деревьев, срывал кровли с многоэтажек. В одном из районов города даже действовал режим ЧС - из-за аварии на сетях остались без тепла 40 домов. Чудом во время гнева стихии никто из людей не пострадал.

Из-за сильного ветра волны в море стали подниматься на высоту 2-3 метра. Это привело к тому, что побережье обледенело.

Вот так выглядит спуск к воде.

Вот так выглядит спуск к воде.

Фото: Виталий ТИМКИВ

Сейчас город-герой, словно застыл в холодной тишине. Знаменитая набережная и близлежащие улицы превратились в каток. По дорожкам пешеходным идти невозможно - на них скользко, к тому же порывы ветра периодически сбивают с ног.

По пешеходным тропам, что покрылись наледью, люди ходят осторожно.

По пешеходным тропам, что покрылись наледью, люди ходят осторожно.

Фото: Виталий ТИМКИВ

Но льдом покрыт не только асфальт, а буквально все вокруг. Издалека может показаться, что это хрустальнаяя скульптура. Но это смотровой бинокль.

Жители города, несмотря на ветер, спешат запечатлеть ледяную красоту.

Жители города, несмотря на ветер, спешат запечатлеть ледяную красоту.

Фото: Виталий ТИМКИВ

На кадрах хорошо видны ледяные наросты на якоре, что установлен на набережной. Толстой «стеклянной» коркой покрылись стены зданий и ограждения.

Растает город еще не скоро.

Растает город еще не скоро.

Фото: Виталий ТИМКИВ

Жители города, несмотря на ветер, спешат запечатлеть ледяную красоту.

От норд-оста пострадали и пляжи.

От норд-оста пострадали и пляжи.

Фото: Виталий ТИМКИВ

Пока в Новороссийске сохраняется северо-восточный ветер. Его скорость 15-20 метров в секунду, а порывы могут достигнуть 25-30 метров в секунду. При этом волны могут подняться до двух метров.

Огромные волны и ветер превратили все вокруг в ледяные скульптуры.

Огромные волны и ветер превратили все вокруг в ледяные скульптуры.

Фото: Виталий ТИМКИВ

По прогнозам, растает город еще не скоро. Погода пойдет на поправку уже в конце этой недели - на выходных температуры днем станут плюсовыми.

Велосипеды, что горожане берут напрокат, сейчас в ледяном капкане.

Велосипеды, что горожане берут напрокат, сейчас в ледяном капкане.

Фото: Виталий ТИМКИВ

Напомним, ранее сообщалось, что город-герой оценивает масштабы последствий разгулявшейся стихии.

Не повезло даже растениям.

Не повезло даже растениям.

Фото: Виталий ТИМКИВ

— К восстановлению приступим, когда позволит погода, — написал глава Новороссийска Андрей Кравченко.

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