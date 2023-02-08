Улицы и набережная превратились в глыбы льда. Новороссийск после урагана накрыл стеклянный панцирь

Город после ледяного урагана, словно замер. Фото: t.me/Sega_Black_Sea_nvrsk

Новороссийск вот уже не первый день испытывает на прочность ледяной циклон. Дует сильнейший норд-ост, порывы которого достигают 40 метров в секунду. Из-за ураганного ветра в море поднялись волны. Их высота достигала двух, а то и трех метров.

Слой льда впечатляет! Фото: t.me/Sega_Black_Sea_nvrsk

Ко всему прочему в Новороссийске ударил мороз - температура ночью опускалась до минус 11 градусов. В итоге город накрыл стеклянный панцирь.

Все ограждения и здания около моря обледенели. Фото: t.me/Sega_Black_Sea_nvrsk

Улицы и набережная превратились в глыбы льда. С трудом удается разглядеть очертания скамеек.

Очертания скамейки едва видны - слой льда очень толстый. Фото: t.me/Sega_Black_Sea_nvrsk

«Стеклянными» стали велосипеды, что обычно жители города брали напрокат.

Эти велосипеды горожане брали напрокат. Фото: t.me/Sega_Black_Sea_nvrsk

- Царство Снежной Королевы на набережной Новороссийска! - говорит автор эффектных фотографий.

На набережной сейчас абсолютно нет людей. Фото: t.me/Sega_Black_Sea_nvrsk

Обледенели и некоторые машины. Теперь владельцы гадают, могут избавиться ото льда, не повредив или поцарапав свое имущество.

Напомним, ранее kp.ru рассказывала о последствиях урагана в Новороссийске. Ветер был такой мощный, что в городе падали светофоры, летали крыши, на дорогах переворачивались многотонные машины. Не выдерживают и линии электропередач.

Ущерб в городе только будут подсчитывать. Фото: t.me/Sega_Black_Sea_nvrsk

- В Новороссийске всю ночь восстанавливали энергоснабжение. В селе Борисовка, ул.Генерала Ляхова, Генерала Букретова, Аметистовая, Анисовая свет уже вернулся в дома жителей, - уточняют в оперативном штабе региона. - 8 февраля обесточены по-прежнему дома на улицах Ульяновская, Луначарского, Калужская, Холмистая, Владимировская, Промышленная.

Город после ледяного урагана, словно замер. Фото: t.me/Sega_Black_Sea_nvrsk

Сейчас Новороссийск оценивает масштабы последствий разгулявшейся стихии. Во время непогоды пять остановочных комплексов перевернулись, повреждены несколько десятков дорожных знаков и четыре светофора. Повалено более 50 деревьев, сорваны крыши на 14 многоквартирных домах.

— К восстановлению приступим, когда позволит погода, — написал в социальных сетях глава Новороссийска Андрей Кравченко.

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