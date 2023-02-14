«Вовремя выявили всех, кто общался с зараженными». Роспотребнадзор зафиксировал рост случаев кори на Кубани

Самым эффективным способом защиты называют прививку. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В начале февраля стало известно о первом случае кори в Краснодарском крае. Болезнь диагностировали у школьницы из Анапы. Позднее стало известно - зараженных на курорте больше. Корь выявили у троих детей и пятерых взрослых. Все они приехали из неблагополучных по заболеванию регионов. Однако, как удалось узнать kp.ru, инфекция добралась и до других городов.

- По последним данным, корь выявлена у 12 человек, из них пятеро - в Анапе, в их числе - трое детей. В Краснодаре заболевание диагностировали у двух детей. Их возраст до 14 лет. Также известен случай выявления кори у женщины, от которой заразились ее муж и еще три человека, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель управления Роспотребнадзора в Краснодарском крае Ирина Воронкова. - Известно, что и дети, и взрослые — были не привиты. На данный момент заболевшие госпитализированы, проходят лечение.

В санитарном ведомстве заявляют - угрозы эпидемии кори на данный момент нет. По словам Ирины Воронковой, после выявления каждого случая заражения было начато эпидрасследование. Инфекционные очаги локализованы. Определен круг контактных лиц по месту работы, учебы, проживания - всех людей выявили вовремя. Организовано медицинское наблюдение и иммунизация по эпидемическим показаниям контактных лиц.

- Корь является одной из самых заразных инфекций, - говорит официальный представитель управления Роспотребнадзора Кубани Ирина Воронкова. - Теоретически заразиться корью возможно даже через вентиляцию в многоквартирном доме. И самой эффективным способом защиты является прививка.

Вакцинироваться можно в любой поликлинике по месту жительства или вакцинальном центре, никакой проблемы с этим нет. Прививка бесплатная.

Если вы сомневаетесь, была вакцинация или нет, в поликлиниках можно измерить уровень антител.

Если человек контактировал с больным корью в течение 3 суток, можно провести экстренную вакцинацию. Это поможет защитить от инфекции, но затем нужно повторить инъекцию через 3 месяца.

СПРАВКА «КП»

Корь – вирусное заболевание, чрезвычайно заразное. 98% непривитых или не имеющих иммунитета людей заболевают после контакта с заражённым. Симптомы заболевания - высокая температура до 40 градусов, кашель, слезливость глаз. Через некоторое время на слизистой рта появляются белесые пятна. Затем выступает сыпь по телу. Опасны осложнения, которые может вызвать корь – слепота, поражение головного мозга и дыхательных путей, пневмония.