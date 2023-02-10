Трое детей и пятеро взрослых заболели корью в Анапе

В Анапе выявили пять случаев заражения корью
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Анапе выявили пять случаев заражения корью. Все заболевшие приехали из неблагополучных по заболеванию регионов.
- На сегодняшний день выявили три случая у детей и два – у взрослых, - сообщили в газете «Анапское Черноморье» со ссылкой на слова врача-инфекциониста Горбольницы Марину Луневу.
Уточняется, что корь считается детской инфекцией, но поражает и взрослых.
Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в Роспотребнадзоре Кубани рассказали о единичных случаях кори в крае.