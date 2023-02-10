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НовостиКарта Кубани10 февраля 2023 11:57

Трое детей и пятеро взрослых заболели корью в Анапе

Все приехали из неблагополучных по заболеванию регионов
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе выявили пять случаев заражения корью

В Анапе выявили пять случаев заражения корью

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Анапе выявили пять случаев заражения корью. Все заболевшие приехали из неблагополучных по заболеванию регионов.

- На сегодняшний день выявили три случая у детей и два – у взрослых, - сообщили в газете «Анапское Черноморье» со ссылкой на слова врача-инфекциониста Горбольницы Марину Луневу.

Уточняется, что корь считается детской инфекцией, но поражает и взрослых.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в Роспотребнадзоре Кубани рассказали о единичных случаях кори в крае.