Оскандалившийся Александр Ревва заявил о переносе концертов и публично отказался от отца

Александр Ревва Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

48-летний Александр Ревва оскандалился бегством в Испанию прошлым летом и антироссийскими высказываниями. Спустя время артист вернулся на родину и заявил о концертном туре по России его сценического персонажа Артура Пирожкова. Но попал под волну отмен. При этом в соцсетях Ревва уверяет, что концерты перенесены на осень 2023 года «из-за технических причин».

- С большим сожалением, я вынужден сообщить, что ранее запланированные концерты в Ростове-на-Дону и Краснодаре переносятся из-за независящих от меня «технических проблем, связанных с невозможностью обеспечить качественное сопровождение мероприятия», - написал Ревва в соцсетях.

Концерты должны были состояться на юге страны 15 и 16 февраля. Новые конкретные даты пока не озвучены.

Примечательно, что отмена мероприятий Реввы совпала с протестом участников СВО. Они были против выступления певца. Солдаты не исключали, что средства от продажи билетов шоумен может направить на поддержку украинских военных.

В посте про отмену концертов Ревва огорошил признанием. Шоумен публично отрекся от родного отца после того, как тот крепко приложил наследника за его позицию по спецоперации России на Украине. Ранее стало известно, что артист разругался с мамой Любовью Рачеевой.

- Не люблю оправдываться и тем более «копаться в грязном белье», но все же отвечу... У меня никогда не было отца! Мой «папа» ушел от нас, когда нам с сестрой-двойняшкой было всего четыре месяца. Но ничего, как-то выросли. А страсть к популярности - это, наверное, у нас генетическое, - усмехнулся артист.

Ранее после критики властей отменили выступления эпатажной Инстасамки, которая знаменита своими провокационными вайнами и подставными ограблениями. Мэр города Евгений Наумов заявил, что, употребляя мат в песнях, певица ничему хорошему подростков не научит.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Урганта и Нагиева вырезали из нового фильма, а Пушкин и Гоголь стали героями ужастика (подробнее)