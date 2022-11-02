«Их наказала судьба»: домработник актрисы Елены Прокловой погиб в аварии после ограбления дома в Сочи

Работники не постеснялись выносить чемоданы с вещами прямо перед глазами родственников Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актриса Елена Проклова большую часть времени проводит у себя дома в Сочи. Артистку можно увидеть в Москве только в театре. Как только Проклова отыгрывает роли во всех спектаклях, она торопится обратно на курорт - обустраивать свое гнездышко.

Елена Проклова 30 октября блистала в гостях у Леры Кудрявцевой и Иосифа Пригожина. В эфире шоу «Звезды сошлись» актриса поделилась со зрителями полную боли и драмы историю о том, как ее ограбили работники дома в Сочи.

- Меня ограбили люди, которые три года у меня работали, стали уже почти родственниками. Меня не было дома. Мы уехали с супругом на кинофестиваль. Со спокойной душой оставили работников на хозяйстве. Они потом должны были уехать к себе на родину - в одну из сопредельных республик, - рассказывает заслуженная артистка РСФСР.

При этом Проклова сразу оставила им зарплату наперед. А в доме оставались еще родители мужа. Несмотря на это, работники не постеснялись выносить чемоданы с вещами прямо перед глазами родственников.

- Родители супруга еще поняли, почему они ходят то вверх, то вниз с какими-то сумками. Они загрузили мое шмотье, вплоть до нижнего белья, забрали деньги из тумбочки, - огорошила знаменитость признанием.

Елена Игоревна не стала писать на работников заявление в полицию. А через год ей позвонили и рассказали, что они попали в страшную аварию.

- Он погиб, она вся переломанная, - добавила звезда. - Их наказала судьба.

Проклова также вспомнила, что, когда воры приехали к себе домой, то они стали хвастаться вещами и драгоценностями. Они не постеснялись сказать, что ограбили Елену Проклову.

- Сказали, что артистку ограбили, потому что у нее всего полно. Еще, мол, заработает. Так после этого, с ними перестала общаться вся деревня. Господь Бог все видит, - завершила рассказ Елена Проклова.

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