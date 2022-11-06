Силач установил мировой рекорд по поднятию 100-килограммовой гантели в Сочи

Давид Шамей поднимал 100-килограммовую гантель правой рукой. Фото: соцсети

В Сочи перед началом матча ФК «Сочи» - «Спартак» российский силач пытался установить новый мировой рекорд. Победитель чемпионата и кубка мира по стронгмену Давид Шамей поднимал 100-килограммовую гантель правой рукой.

До 5 ноября 2022 года мировой рекорд составлял пять поднятий за полминуты. Однако высокую планку поднял Давид Шамей на стадионе «Фишт» в Сочи. Силачу удалось поднять гигантскую гантель весом в 100 килограммов семь раз всего лишь за 30 секунд. Новый рекорд зафиксировал легендарный стронгмен, обладатель множества мировых рекордов России Михаил Шивляков.

- С точки зрения обычного человека поднять гигантскую гантель весом 100 килограммов семь раз за полминуты является фантастикой, - отметил рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам по прозвищу «Русский Халк» Сергей Агаджанян.

По словам атлета, вес Шамея составляет всего лишь 120 килограммов. Для силачей такая цифра считается сравнительно небольшой. Обычно вес стронгменов зашкаливают за 140-150 килограммов.

- Также попытка установления данного рекорда сопряжена с риском получения травм как опорно-двигательного, так и мышечно-связочного аппарата, - заявил «Русский Халк» Сергей Агаджанян.

Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам добавил, что не каждый профессиональный атлет мирового уровня готов к таким динамическим нагрузкам, которые испытал Давид Шамей.

- Но риск оправдан, если спортсмен готов, а на кону мировой рекорд. Поздравляю Давида, - добавил Сергей Агаджанян.

Ранее сообщалось, что «Русский Халк» установил мировой рекорд, протащив состав метро в 134 тонны в Нижнем Новгороде. По ходу движения силач играючи надувал медицинские грелки до разрыва.