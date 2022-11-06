Пострадавшие от обстрелов семьи с детьми из ЛНР отправились на отдых в Сочи

Семьи из ЛНР будут общаться с психологами. Фото: https://t.me/glava_lnr_info

Семьи с детьми из ЛНР отправились на двухнедельных отдых в Сочи. По словам главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, жители Северодонецка, Стаханова, Троицка, Лисичанска и Кременной пострадали от обстрелов.На данный момент, в Сочи выехали шесть семей.

- Эти ребята получили различные ранения в ходе военной агрессии со стороны украинских нацистов. Дети с самого юного возраста видят войну и все ее ужасы. Так быть не должно! - написал в своем Telegram-канале Леонид Пасечник.

Администрация ЛНР вместе с коллегами из «Единой России» и представителями благотворительных фондов приняла решение отправлять семьи из освобожденных территорий на отдых в Сочи. Социально-незащищенные жители смогут проводить две недели на курорте Краснодарского края.

- Рад, что у них будет возможность отвлечься, посетить различные развлекательные мероприятия, - рассказал Леонид Пасечник.

Семьи из ЛНР будут общаться с психологами. Для семей организуют различные экскурсии. Дети смогут посетить театры, музеи, аквапарк, также будут поездки в горы. С семьями будут проводить консультацию с соответствующими профильными специалистами.

- Программа очень интересная. Надеюсь, нам очень понравится. Эмоции переполняют. Это первая поездка за восемь с половиной месяцев того, что мы пережили. Поэтому надеемся на развлечения, отдых и положительные эмоции, - рассказала жительница Кременной Ольга Баграй.

Ранее сообщалось, что более 6,5 тысячи детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей отдохнули в здравницах Кубани. Регион готовится принять еще почти пять тысяч ребят.

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