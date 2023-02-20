Сирены трубят по всему городу. Переполненные реки угрожают затопить жилые дома в Горячем Ключе

Ситуацию мониторят спасатели

В Горячем Ключе сработала система оповещения. Жителей города предупредили о подъеме уровня рек.

- Из-за повышения уровня воды в реке возможно подтопление жилых домов с приусадебными участками. Сохраняйте спокойствие, передайте полученную информацию родственникам и соседям, помогите инвалидам и пожилым людям. Следите за передаваемыми сообщениями. Жителей, имеющих личный автотранспорт, просим поставить его на возвышенные территории, - оповестили местных жителей.

С 19 февраля в режиме повышенной готовности в Горячем Ключе работают спасатели, сотрудники МЧС, спасатели, коммунальные службы. Накануне река разлилась и подтопила участки в районе улиц Луговой и Речной. Вода зашла во дворы жителей. Вода была откачана.

20 февраля снова наблюдается активный подъем воды наблюдается не только в Горячем Ключе. Уровень подходит к опасной отметке также в реке Афипс в Северском районе. Опасная ситуация наблюдается около станицы Крепостной.

Ранее синоптики предупреждали об угрозе разлива рек в Горячем Ключе, Северском и Абинском районах, Апшеронском, Белореченском и Мостовском районах, а также в Геленджике и Туапсинском районе, - добавили синоптики.

Надвигающуюся непогоду метеорологи характеризуют как опасное явление. Жителей и гостей Кубани просят без необходимости не выходить из дома.