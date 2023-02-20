Что происходит в Краснодарском крае 20 февраля 2023: затоплены несколько районов, синоптики прогнозируют

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Непогода обрушилась на Кубань. Мощные ливни зарядили в нескольких районах края. Они продолжались целые сутки. А местами дожди идут и сейчас.

Еще и синоптики дают неутешительные прогнозы. Они обещают дожди еще как минимум сутки. Из-за ливней возможны разливы рек и оползни.

- На Кубани продлили штормовое предупреждение до 22 февраля. С 20 до 22 февраля в регионе ожидаются сильные дожди с мокрым снегом, грозой и сильным ветром до 20-25 м/с, - сообщили в краевом гидрометцентре.

Фото: t.me/adm_gorkluch

В Горячем Ключе даже завыли сирены. Это была система оповещения. Так горожан известили о подъеме уровня рек.

- Из-за повышения уровня воды в реке возможно подтопление жилых домов с приусадебными участками, - оповестили людей.

Оперативные службы курорты находятся в режиме повышенной готовности. Спасатели и коммунальщики готовы оперативно бороться со стихией. Из-за непогоды уже подтопило улицы Луговую и Речную. Во дворы зашла вода. Но она была оперативно откачана.

Еще одну критическую отметку пробила река Афипс. Об этом рассказал глава Северского района.

- По состоянию на 12:00 наблюдается подъем уровня реки около станицы Крепостной, - написал Андрей Дорошевский в телеграме.

При этом подтоплений в районе не зафиксировано, как и случае выход из русел рек. За ситуацией следят сотрудники ЕДДС.

Напомним, что ранее синоптики сообщали об угрозе разлива рек сразу в восьми городах и районах: Северском, Абинском, Апшеронском, Белореченском, Мостовском и Туапсинском, а также в Горячем Ключе и Геленджике.

Также уровень повышенной готовности продлили в Краснодаре. Он будет действовать до вторника, 21 февраля. По прогнозам синоптиков, в городе ожидаются ливни и усиление ветра – до 18 м/с. На улицах мегаполиса дежурят 20 единиц техники.