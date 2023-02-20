В горном кластере Сочи лавина повредила газопровод и водопровод. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

То ли радоваться, то ли плакать – в горном кластере Сочи сейчас не знают, что делать. Еще меньше месяца назад синоптики фиксировали рекорды по теплу, а теперь же со снегом перебор.

Снегопад на горнолыжном курорте шел более суток. В итоге, за один день здесь сошла несколько лавин. На высоте 1170 метров над уровнем моря снег повредил инженерные коммуникации: газопровод среднего давления и две водопроводные ветки.

На месте сотрудники оперативных и аварийных службы. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

- Оперативно был организован подвоз воды по заявкам. В отключенных от ресурса отелях запас воды имеется минимум на сутки, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

На месте развернули городской оперативный штаб. Прибыли бригады бригады Водоканала и Горгаза. Аварийные службы приступили к ремонтным работам несмотря на сложные погодные условия.

Туристов и жителей обеспечивают питьевой водой. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

- Сейчас идет оценка ущерба. Затем мы рассчитаем необходимые силы и средств для проведения аварийно-восстановительных работ. Стараемся сделать все необходимое. Будем работать, сколько потребуется, - заверил глава города Алексей Копайгородский.

При это из-за сильного ливня на реках датчики продолжают фиксировать неблагоприятные и даже опасных отметки. В итоге, из-за угрозы схода новых лавин было принято решение закрыть все горнолыжные трассы курорта "Красная Поляна"

Снега выпало выше человеческого роста. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

- Напомним с утра на курорте были открыты для спуска четыре трассы, которые находятся на нижних отметках высот. Но сейчас они закрыты, сотрудники лавинной службы проводят мониторинг, - рассказали в ассоциации туроператоров России.

По данным синоптиков в предгорных районах и горах возможно сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Циклон, который принес снегопад, отступать не собирается.

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