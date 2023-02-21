Что происходит на горнолыжных курортах Сочи 21 февраля: из-за снегопада закрыты трассы и подъемники, выстроились километровые очереди

Многие трассы были закрыты для катания. Фото: соцсети

Горы Сочи на протяжении нескольких дней засыпает снегом. За это время на курорте выше отметки 1500 метров над уровнем моря, по данным штормовых реек, выпало 102 сантиметра снега. Можно сказать, что это счастье для сноубордистов и лыжников.

Однако из-за непогоды на курорте действует штормовое предупреждение. Из-за резкого потепления сходят лавины на высоте более 500 метров над уровнем моря. Местным жителям и туристам рекомендовали отказаться от походов в горы.

Очереди на трассы.

Многие трассы были закрыты для катания. Однако спортсмены не отчаивались и шли кататься туда, где можно. Но загрузка горнолыжного кластера составляет 70%. И весь поток туристов хлынул на свободные трассы. По длине очередь напомнила пробку к абхазской границе летом.

К слову, лавиноопасность сохранятся. Все ранние открытия отменили из-за сильного снегопада. По данным на 21 февраля, в поселке Красная Поляна решение на открытие трасс с отметки 960-1460 метров примут после дополнительного обследования. А выше 1500 метров над уровнем моря все закроют для катания.

Обстановка в горах Сочи.

На “Розе Хутор” Южный склон и верхние зоны не будут открывать из-за низкой видимости и высокой лавиноопасности. А на курорте “Газпром” приняли решение не запускать туристов на Альпику.

- Администрация курорта не несет ответственность за гостей, покинувших зону маркированных трасс. Покидая зону маркированных трасс, гость самостоятельно принимает решение подвергнуть свою жизнь и здоровье определенному риску, - сообщили в пресс-службе администрации горнолыжного курорта.

Также подъем на канатных дорогах для пешеходов задерживается в открытии.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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