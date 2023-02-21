Озвучены предварительные причины крушения сухогруза в порту Новороссийска

Судно разломилось пополам.

На место ЧП в район порта Новороссийска выехали сотрудники Следственного комитета, они организовали проверку по факту крушения сухогруза. В момент ЧП на борту находились 11 россиян, одного из них спасти не смогли. Судно, которое перевозило мраморную крошку, буквально разломилось пополам и пошло ко дну. Что именно привело к этому, выяснят эксперты. Однако уже озвучены предварительные причины.

По одной из версий, к крушению сухогруза могла привести непогода. В районе, где произошла авария, до сих пор наблюдается сильное волнение.

- Судно Seamark под флагом Коморских островов с грузом мраморной крошки переломилось в условиях сильного шторма – ветер до 25 метров в секунду, волна до трех метров высотой, — рассказал пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко. - Сухогруз, на борту которого находилось около 3 тысяч тонн мраморной крошки, разломился на две части и затонул.

Еще одной причиной могло стать техническое состояние сухогруза. Не исключено, что корпус самого судна был сильно изношен - на нем могла быть трещина, которая в итоге привела к ЧП. Потерпевшему бедствие сухогрузу 42 года. Известно, что его владельцем является турецкая компания.

- Из 11 человек экипажа судна Seamark спасены десять, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Росморречфлота. - Один погиб, его тело извлечено из воды и находится на судне «Механик Лепилин»

Сейчас спасатели и эксперты ждут нормализации погодных условий. Штормовое предупреждение действует до конца суток 22 февраля.

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