Опередил Галицкого и построил новую «Аврору». Школьник два года создает точную копию Краснодара в Minecraft, а теперь взялся за весь край

Владислав хочет стать архитектором.

17-летний Владислав Занегин последние два года занимается большой стройкой… создает копии городов в популярной игре Minecraft. Она представляет собой трехмерный мир из кубов. Именно из них юноша и создает сложные объекты, которые существуют в жизни. Необычное хобби у юноши появилось в 12 лет. Он стал по блокам возводить родной Краснодар. Провел титаническую работу, собрал город из 2346500 «кирпичей». Сейчас сам парень признается – тогда это были только наброски, ведь он учился. В частности, не было четкого соблюдения масштаба. Теперь ж - 1:1, то есть все объемы и размеры как в реальности. Да и теперь юноша трудится не один, а в команде.

- В ноябре 2020 года мне предложили поучаствовать в проекте по созданию точной копии Земли в Minecraft – BuildTheEarth. Так, я стал участником команда TeamCIS, которая отвечает за Россию и другие пост-советские страны, - рассказывает Владислав Занегин. – В проект пришли также те, кому интересна эта тема, кто вдохновился моими роликами, который я снимал.

Первое, за что взялся школьник, - родной Краснодар. Воссоздавать город начал с исторического центра. Для работы использует специальные программы, которые ускоряют строительство. Но все же многие детали юноша строит вручную - кирпич за кирпичиком. Этим юноша может заниматься часами.

Улица Красная полностью достроена - все известные здания также готовы.

- На сегодняшний день уже полностью готова улица Красная. До мелочей воссоздан парк «Краснодар» и территория рядом с ним. Отстроили микрорайон «Панорама», Губернский, кусочек улицы 40 лет Победы. Также возводим Музыкальный микрорайон, Западный обход и район Красной Площади, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Владислав Занегин. - Я активно сейчас пытаюсь соединить микрорайон ЗИП вместе с парком Галицким. Хочу, чтобы у людей была возможность зайти на сервер и прогуляться по улице Красной, а затем полностью дойти до парка и видеть всю картину, а не только отрывки.

Кстати, юноша опередил Сергея Галицкого. В Minecraft на месте кинотеатра «Аврора» уже воссоздали отреконструированный объект. Для этого юноша тщательно изучил проект, и в итоге перенес его в виртуальную реальность.

В Minecraft на месте кинотеатра «Аврора» уже воссоздали отреконструированный объект.

Чтобы «повторить» вручную весь Краснодар, двух рук мало. Поэтому трудится Владислав вместе с единомышленниками. Богдан Колесников работал над аэропортом «Краснодар», помогает возводить и другие объекты. Климентий Карякин, который ранее построил часть микрорайона ЗИП, продолжает работу в этой зоне. А еще взялся за «Черемушки». Глеб Шерстобитов возводит микрорайон Гидростроителей, а Григорий Коломиец – Комсомольский.

Торговые центры воспроизведены с точностью до деталей.

Но одним Краснодаром парни не ограничиваются – замахнулись на всю Кубань. Так, еще один участник Андрей Цыбин взял на себя Туапсе. Он успел скопировать в игру центральную площадь и прилегающие к ней улицы. Кроме того, возвел виртуальный Приморский пляж.

Воссоздают копии и других курортов. В процессе строительства – Сочи и Сириус.

Готов уже и морпорт в Сочи.

- В ближайшие два-три месяца начнем строить Олимпийские объекты. Я лично хочу приложить руку к воссозданию символов Игр-2014, - говорит Владислав. – Но построим и другие приморские города. Кстати, планируем сухогруз «Rio» в Minecraft сохранить. Знаю, что его сейчас распиливают. Но для многих он стал достопримечательностью, без него берег будет пустовать. Потому в игре сухогруз останется.

Конечно, тратить много времени, как раньше, на свое увлечение парень уже не может. Сейчас юноша готовится к экзаменам. Хочет стать архитектором и надеется поступить в вуз, чтобы отучиться на профессию своей мечты. А в будущем надеется, что займется строительством в Краснодаре, только теперь уже вживую.

СПРАВКА «КП»

Компьютерная игра Minecraft появилась в 2009 году. Создана она по типу мультиплатформы и представляет собой трехмерный мир из кубов - игрок может его перестраивать и создавать более сложные объекты.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Потратил 2 года жизни»: школьник создал точную копию Краснодара в Minecraft

На очереди у него - Сочи, Адлер, Лабинск, Волгодонск, Казань и даже Дубай (читайте далее)