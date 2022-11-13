Популярный блогер из Анапы поделился эмоциями после встречи с российскими военными

Юрий до сих пор находится в шоке от мужества и смелости военных.

Популярный блогер из Анапы Юрий Озаровский продолжает рассказывать о своей недавней поездке. На днях вернулся из зоны спецоперации. Мужчина ездил туда с гуманитарной миссией. Нашим бойцам он и другие жители курорта собрали вещи и наборы первой необходимости, и решили лично их доставить. Десятки коробок и пакетов загрузили в "Газель" - машина была забита под завязку.

Когда же блогер вернулся домой, то записал видео о том, почему отправился с гуманитарной миссией. А позднее откровенно поделился эмоциями после встречи с российскими военными, от мужества и смелости которых до сих пор находится в шоке.

- Мне ни один человек не сказал, что все плохо. Трудно, но не плохо, - рассказал в своем видео Юрий. - Вы не представляете, я настолько, общаясь с ребятами, видя их, получил вот этот эмоциональный подъем. Никто не сказал, что нам там плохо!

Блогер также добавил, что всю гуманитарную помощь, которую передают военнослужащим, активно используют. Палатки, спальники распаковали в тот же день, когда их привезли.

- Это наши ребята их нужно поддерживать просто и все. И надо стараться сделать так, чтобы у них еще больше был боевой дух, это очень круто, это очень важно. Ведь ребята выполняют тяжелую работу, - добавил блогер.

Напомним, ранее Юрий Озаровский поблагодарил всех, кто решил пойти на защиту родины, кто ушел по мобилизации.

- Те, кто находятся на передовой, радуются любому вниманию, любой весточке, которая им приходит. Поэтому мы должны поддерживать их, - сказал блогер.

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