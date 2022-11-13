Последнее видео погибший под Новороссийском мотоциклист опубликовал за 4 дня до смерти

Михаил все свободное время уделял мотоспорту.

- Миша, как же так? Вечная память... - на странице Михаила Блюменфельда в соцсетях сейчас десятки слов соболезнования.

Их выражают знакомые, друзья и все, кто увлекался мотоспортом. 38-летний мужчина погиб 12 ноября в районе Абрау-Дюрсо под Новороссийском. Сюда он отправился со своим товарищем, чтобы прокатиться на байках по бездорожью. Но одна из троп пролегала у края обрыва. После того, как Михаил нажал на газ, его мотоцикл ринулся вправо, а сам он упал и, оступившись, сорвался вниз. Спасти спортсмена не смогли...

Все, кто знают Михаила, говорят, что его смерть - роковая случайность. Ведь у мужчины был огромный опыт в этом виде спорта - занимался он со школьной скамьи. Более того, он неоднократно участвовал в различных экстремальных соревнованиях по мотоспорту и завоевывал призовые места.

Почти все свободное время Михаил посвящал любимому увлечению. Последнее видео погибший мотоциклист опубликовал за 4 дня до смерти. И вновь в ролике он в шлеме за рулем любимого пит-байка. Мужчина мчит по лесу, пытаясь преодолеть преграды на пути. Несколько раз он падает, но все равно поднимается, проверяет все ли в порядке с мотоциклом и продолжает свой путь. Целеустремленности байкера можно было только позавидовать. Об этом не раз говорили его единомышленники, когда поздравляли с очередной победой в соревнованиях.

Сейчас в причинах и обстоятельствах гибели Михаила разбирается полиция.

- Назначено проведение проверки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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