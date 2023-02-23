ЧП случилось около поселка Дедеркой Туапсинского района. Фото: ФКУ "Черноморье".

Второй за неделю оползень сошел на федеральную трассу Джубга-Сочи в Туапсинском районе Краснодарского края края. Это произошло буквально в ста метрах от участка, где случился первый оползень, после чего вводилось реверсивное движение для автомобилей.

Для большегрузов действуют ограничения. Фото: ФКУ "Черноморье".

Как уточняется, новый оползень зафиксирован на 70-м километре по обратному ходу трассы А-147 - около поселка Дедеркой Туапсинского района.

- На первом аварийном участке вторые сутки продолжаются буровые работы. Погружено уже 30% из запланированного количества труб-свай, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье». - На втором участке аналогичные работы начнутся в ближайшие часы.

Реверсивный участок движения объединяет обе оползневых зоны.

На данный момент ведутся активные работы по стабилизации грунта и восстановлению дорожного полотна.

Работы по стабилизации обоих участков планируется закончить до 25 февраля. Фото: ФКУ "Черноморье".

- Вдоль продольной разметки бригады рабочих забуривают металлические трубы, которые стабилизируют дорожное полотно, - добавляют в ФКУ Упрдор «Черноморье». - Ночью а участках включается аварийное освещение.

Движение на трассе по-прежнему осуществляется в реверсивном режиме. Для этого работает светофор. Кроме того, действуют ограничения для грузовиков длиной более 11 метров.

- Работы по стабилизации обоих участков планируется закончить до 25 февраля, - добавляют специалисты.

Отметим, что причиной оползней стали продолжительные осадки, которые обрушились на Краснодарский край. Из-за большого количество влаги оползни сошли и в Сочи. В поселке Лоо произошло уже третье за два дня повреждение коммуникаций водоснабжения, вызванное подвижками грунта.