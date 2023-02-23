Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов записал поздравление с 23 февраля из зоны СВО

Евгений Первышов добровольцем отправился в зону СВО еще в октябре прошлого года.

Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов сейчас находится в зоне спецоперации. В начале февраля он продлил контракт, и сейчас наравне с другими военными выполняет боевые задачи. 23 февраля бывший глава города и депутат Госдумы решил записать короткое видеообращение на фоне машины, которая полностью забита посылками. Как оказалось, их отправил лицей №48, который заканчивал Евгений Первышов.

- Сегодня 23 февраля и выражаю огромные слова благодарности свому родному лицею №48, который я заканчивал. Получил первые посылки, первую гуманитарную помощь, которую собирали учителя, ученики и их родители. Как мне сказали ребята, которые доставили сюда этот груз, жто только малая часть той помощи, которая была отправлена, - сказал на видео Евгений Первышов. - Для моего подразделения это безусловно много. Я постараюсь раздать это все смежным нашим подразделениям, которые находятся на линии боевого соприкосновения.

Бывший глава Краснодара отметил, что такая помощь земляков очень важна для тех, кто находится сейчас на передовой. В видео он также обратился к мужчинам и поздравил каждого защитника.

- Сегодня праздник, большой праздник - 23 февраля! Настоящих защитников Отечества поздравляю с этим замечательным праздником. Желаю всем счастья, здоровья, успехов, благополучия в семьях. С праздником! - сказал Евгений Первышов.

Напомним, бывший глава города Евгений Первышов отправился добровольцем в зону СВО. осенью прошлого года. У него был боевой опыт. Во время прохождения срочной службы с 1994 по 1996 годы он бывал в горячих точках, потому решил, что будет полезен сейчас в зоне спецопераци.

Ранее экс-мэр Краснодара Евгений Первышов прокомментировал президентское послание Федеральному собранию.