"Обо мне никто так не заботился". Волонтеры медколледжа Кубани помогают пожилым и участникам СВО

Волонтерский отряд медколледжа Кубани празднует 10-летний юбилей Фото: архив волонтерского отряда

Пожилые люди часто остаются одни. Особенно в маленьких городах и станицах, когда дети вырастают и уезжают. В Лабинском медицинском колледже волонтерский отряд заботится о стариках и заболевших. «Сестры милосердия» празднуют 10-летний юбилей своей добровольческой деятельности.

В Лабинском медколледже волонтерский отряд заботится о стариках и заболевших Фото: архив волонтерского отряда

- Идея возрождения движения «Сестры милосердия» возникла в Лабинском медицинском колледже давно, однако она не нашла бы своего воплощения, если бы не инициатива самих студентов, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель отряда, преподаватель сестринского дела «Лабинского медицинского колледжа» Наталья Кушнарева. - По итогу прохождения практики в нашей районной больнице ребята предложили помогать больным после занятий. Оказывать им не только медицинскую помощь, но и моральную поддержку.

Волонтерский отряд медколледжа Кубани празднует 10-летний юбилей Фото: архив волонтерского отряда

Как удалось узнать «КП» - Кубань», 25 февраля 2013 года в храме Святителя и Чудотворца Николая состоялась служба. На ней студенты колледжа, вошедшие в группу «Сестер милосердия», получили благословение на начало волонтерской деятельности. Девушки носят классическую форму и визуально отличаются от сотрудников медучреждения.

«Сестры милосердия» празднуют 10-летний юбилей своей добровольческой деятельности Фото: архив волонтерского отряда

- Как-то в неврологическое отделение поступила пожилая 69-летняя женщина. Она сказала, что ее дочка уехала на Север и сейчас она живет совсем одна. Все время, которое она была в больнице я проведывала ее и ухаживала. Перед выпиской пациентка благодарила меня и сказала, что вряд ли бы о ней кто-то вспомнил, если бы не мы. И также тепло позаботился кто-то, - поделилась историей с «КП» - Кубань» студентка-волонтер.

Осенью девушки поддерживали мобилизованных жителей края и республики Адыгея Фото: архив волонтерского отряда

Студентки-волонтеры в отряде сменялись за время обучения в колледже. Однако каждая из них была готова добровольно помогать тем, кто в этом нуждается. Во время пандемии коронавируса «Сестры милосердия» выходили в больницу и содействовали при вакцинировании пациентов. А этой осенью девушки поддерживали мобилизованных жителей края и республики Адыгея. В ноябре девушки ездили в Майкоп и передавали участникам СВО письма от школьников и студентов с теплыми словами и рисунками.

СПРАВКА «КП»

Первый отряд «Сестер милосердия» был организован в 1831 году в Дублине. Женщины из католических монастырей помогали обездоленным, а также обучали малообеспеченных граждан. В то время в миссию сестер входили преподавание, медицинская помощь и благотворительность.

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