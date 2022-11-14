Жизни участковых ничего не угрожает.

Установлены личности полицейских, пострадавших во время потасовки под Анапой. Напомним, ЧП случилось вечером 14 ноября в селе Цибанобалка, что находится около курорта. Мужчина с ножом напал на сотрудников МВД, которые находились на службе. Известно, что оба они работают участковыми. Во время потасовки они получили травмы. Сейчас правоохранители находятся под наблюдением медиков, где им оказывают помощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. У одного полицейского ножевое ранение ноги, у другого ранение руки.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, пострадали во время ЧП 27-летний Роман К. и его 22-летний Евгений С., который буквально недавно стал мастером спорта (парень профессионально занимается дзюдо).

- Двое участковых сопровождали представителей энергосбытовой компании. Они прибыли для отключения электроэнергии в связи с неуплатой к дому 56-летнего местного жителя, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - В связи с чем хозяин жилища агрессивно отреагировал, нанес ножевые ранения полицейским и забаррикадировался в доме.

Напомним, движение в населенном пункте перекрыли, место происшествия оградили сигнальной лентой. Налетчик заперся в доме с ружьем, силовики планируют штурмовать помещение.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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