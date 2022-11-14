Что известно об Олеге Лысакове, ранившем двоих участковых под Анапой и забаррикадировавшемся в доме

Фото с места ЧП: t.me/makovozovy

Вечером 14 ноября в селе Цибанобалка под Анапой произошло ЧП. Домой к жителю села пришли полицейские, но он напал на них с ножом и ранил обоих.

Известно, что ранения получили два участковых - это 22-летний Евгений Степанюк и 27-летний Роман Карагебакян. Ранения их не тяжелые - в руку и в ногу, но на скорой полицейских отвезли в больницу.

А вот 56-летний Олег Лысаков забаррикадировался в доме. Что известно о нем?

Полицейские пришли к нему, как злостному неплательщику, чтобы отключить услуги за долги. Как только входная дверь открылась, один участковый получил удар ножом в руку, другой — в ногу.

- В Анапе во избежание возможной конфликтной ситуации двое участковых уполномоченных полиции сопровождали представителей энергосбытовой компании, которые прибыли для отключения электроэнергии в связи с неуплатой к домовладению 56-летнего местного жителя. Хозяин жилища агрессивно отреагировал на решение об отключении его домовладения от электросети, нанес ножевые ранения полицейским и забаррикадировался в доме, - сообщили в ОВД по Анапе.

Сейчас дом Лысакова оцеплен. Разрабатывается план захвата мужчины.

- Пострадавшие участковые уполномоченные госпитализированы в лечебное учреждение. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, - уточнили в полиции.

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