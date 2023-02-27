Так тепло не было с 1995-го. Температурный рекорд 28-летней давности побит в Краснодаре

В ближайшее время новых рекордов не ожидается. Фото: Андрей АБРАМОВ

Температурный рекорд 28-летней давности побит в Краснодаре. Об этом сообщили в краевом гидрометцентре. Как стало известно, днем 27 февраля в кубанской столице было так тепло, что был обновлен абсолютный максимум.

- По нашим данным, наивысшее значение зарегистрировано днем после обеда. Отметки поднялись до +22,6 градуса. При этом вечером станут известны окончательные значения, но уже мы можем говорить о том, что температурный рекорд побит, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова. - В предыдущий раз так тепло было 27 февраля 1995-го. В тот день температура поднялась до +21,1 градуса.

Стоит сказать, что в ближайшее время новых рекордов в городе не ожидается. Уже 1 марта на Кубани начнется похолодание. Причина тому мощное арктическое вторжение, которое отразится на погоде всего региона.

- Показания термометров стремительно обрушатся - отметки понизятся сразу на 10-15 градусов, будет ощутимо холоднее, - уточняет kp.ru Светлана Попова. - При этом ночью вернутся морозы, небольшой минус ожидается даже в центральной части Краснодарского края.

Отметим, что самый теплый февраль в Краснодаре был в 2016 году. Тогда среднемесячная температура составляла +7,1 градуса. А вот самый холодный февраль был зафиксирован в 1954-м, когда средняя температура за месяц была -13,1 градуса.

Кстати, ранее спасатели объявили штормовое предупреждение из-за схода лавин в Сочи. Оно действует до до 28 февраля включительно. Слой снега может сойти на высоте от 2000 метров над уровнем моря.