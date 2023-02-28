Нарциссы, крокусы и верба. На курортах Краснодарского края распустились весенние цветы

В Анапе распустились весенние цветы. Фото: Марианна Шилова.
На курортах Краснодарского края наступила настоящая весна. Деревья и кустарники распустились раньше положенных календарных дат, что очень радует местных жителей и туристов.
На улицах можно заметить нарциссы, примулу и крокусы. Фото: Марианна Шилова.
В Краснодаре 27 февраля был побит температурный рекорд 28-летней давности. Воздух прогрелся до +22,6 градусов. Аномальная жара добралась и до Черноморского побережья. На улицах Анапы прохожие фотографируют весенние цветы.
Аномальное тепло сменится похолоданием. Фото: Марианна Шилова.
- Уже зацвела верба! Ну и отлично, ей сейчас самое время, - рассказали жители Кубани.
Синоптики прогнозируют морозы. Фото: Марианна Шилова.
Помимо пушистых веточек, на курорте уже распустились нарциссы, примула и крокусы.
- Для туристов это удивительно, конечно. Для нас – не очень. Наши весенние цветы всегда распускаются еще зимой, - рассказали анапчане.
Прохожие любуются цветами. Фото: Марианна Шилова.
К сожалению, теплая погода еще не совсем устоялась и завтра на Кубань придет похолодание. В первый день весны столбики термометров опустятся сразу на 10-15 градусов.
Жители Кубани ждут весну. Фото: Марианна Шилова.
- В регион прорвется холодный атмосферный фронт. Воздушная масса идет с Новой Земли. Ее скорость переноса очень большая. Потому показания термометров обрушатся. Ночью вернутся морозы. Небольшой минус ожидается даже в центральной части края, - сообщила kp.ru начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова.
Кроме того, до конца недели пройдут кратковременные осадки. Прогнозируются точечные дожди, которые опустятся в разных населенных пунктах Кубани.
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