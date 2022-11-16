Экспертиза не нашла психических расстройств у бывшего краевого судьи, задавившего велосипедиста в Краснодаре

В тот день камера зафиксировала Захарчевского. Фото из материалов дела

Специалисты Государственного бюджетного учреждения Ростовской области "Психоневрологический диспасер" завершили экспертизу, на которой настаивал Юрий Захарчевский. Бывший судья Краснодарского краевого суда проходит фигурантом по делу об аварии со смертельным исходом в Краснодаре. В апреле 2020 года он сбил на своем внедорожнике 29-летнего велосипедиста Данила Юханова и уехал с места ДТП.

Захарчевский настаивал, что не помнит, как все произошло, что в момент наезда на человека у него помутился рассудок. При этом предъявил следствию медицинские документы с соответствующим диагнозом. Судя по эпикризу, расстройство психики имелось у Захарчевского и в день аварии, когда Данил Юханов получил смертельные травмы. Впрочем, на учете в спецбольнице он все же не состоял, как выяснило следствие. А обращался за лечением уже после того, как коллеги по мантии дали добро на возбуждение в отношении него уголовного дела.

Однако следствие дало добро на проведение психолого-психиатрической экспертизы обвиняемого. И выводы сделаны.

Эксперты изучили аудиозапись, имеющуюся в материалах уголовного дела, где Юрий Захарчевский пытается договориться с родней Данила, чтобы не поднимали шум. В разговоре он четко формулирует, что произошло, и даже хочет загладить вину деньгами. А значит, вполне адекватен, утверждают специалисты.

- В момент инкриминируемого ему деяния в состоянии аффекта, либо ином эмоциональном состоянии, способном существенно повлиять на его сознание или поведение, Ю. В. Захарчевский не находился, - сообщают эксперты.

Более того, не нашли они признаков помутнения рассудка у бывшего судьи и сейчас. Надо сказать, если бы было доказано обратное, то встал бы вопрос адекватности вынесенных решений судьей Захарчевским. Потому что он продолжал работать на этом ответственном посту вплоть до конца прошлого года.

- Опасения семьи Юхановых не подтвердились. А это означает одно, что уголовное дело идет своим логическим путем, то есть в суд. В ближайшее время мы планируем ознакомиться с материалами дела, - пояснил "КП" - Кубань" управляющий партнер АБ "Правовой статус", адвокат Алексей Иванов.

К слову, если обвиняемый в преступлении признается невменяемым, то он может избежать наказания.

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