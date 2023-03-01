Парк Сергея Галицкого в Краснодаре продают за 1 млн рублей

Парк Галицкого в Майнкрафт

В интернете продают Парк Галицкого за 1 млн рублей. Такое объявление появилось на одном из сервисов бесплатных объявлений 28 февраля. Автор создал локацию самостоятельно, прорисовав виды аллей и стадиона "Краснодар". Тут же можно увидеть цветение шалфея и футбольные поля Академии.

По мнению художника, карту он отдает за символическую плату, снижать цену не планирует.

- При строительстве было потрачено много маминых нервов и папиных матов, - отметили в объявлении. - Готов показать им, что их сын настоящий бизнесмен.

Автор обещает дорабатывать виртуальную копию парка в дальнейшем.

Стоимость реального парка Галицкого оценивается значительно больше. Работы по его возведению обошлись известному кубанскому миллиардеру примерно в 5 млрд рублей. При этом любимое место для отдыха горожан растет, появляются новые инсталляции, строятся парковки. Так, весной жители города ожидают открытия Японского сада с рестораном. Он был заложен в 2021 году, вход на территорию будет свободным.

Ранее "Комсомольская правда"-Кубань" писала, что светящийся шалфей убрали в парке Галицкого. Об этом рассказали посетители, когда заметили работников, собирающих искусственные растения. Они традиционно появляются в ноябре. Таким образом, парк готовят к Новому году. Как только зима подходит к концу, светящееся украшение убирают.