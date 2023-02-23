Светящийся шалфей краснодарцы увидят только следующей зимой. Фото: t.me/park_galitskogo

В Краснодаре убрали светящийся шалфей в парке Галицкого. Об этом рассказали посетители, когда заметили работников, собирающих искусственные растения. Напомним, что они традиционно появляются в ноябре. Таким образом, парк готовят к Новому году. Как только зима подходит к концу, светящееся украшение убирают.

Но не переживайте. Кто не успел сделать селфи с искусственными растениями, может сфотографироваться на фоне живых. Их будут высаживать на замену.

- Большая просьба не ходить по клумбе, где уже убрано. Там живой шалфей! - предупреждают в группе парка в Telegram.

Напомним, ранее сообщалось, что Японский сад в парке «Краснодар» откроют весной. Информация об этом появилась на терминалах на входе.

Кстати, вход в Японский сад будет бесплатным. В администрации парка «Краснодар» опровергли информацию об оплате посещения.