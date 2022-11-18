Блогер, побывавший в зоне спецоперации, объявил сбор средств для военных

Юрий до сих пор под впечатлением от мужества и смелости военных.

Известный блогер Юрий Озаровский, побывавший в зоне специальной операции, до сих пор под впечатлением от службы наших военных. Напомним, мужчина отправился с гуманитарной миссией вместе с председателем правлением Центра армянской национальной культуры Русланом Каграманяном и депутатом Амазасбом Эйрияном. Они собрали вещи и наборы первой необходимости, а доставить решили лично.

- Хотелось не только привезти гуманитарный груз ребятам, но своими глазами увидеть, что происходит. Ведь в интернете много противоречивой информации. Но в итоге, побывав в зоне СВО, я в очередной раз убедился, что очень много неправды публикуется, - сказал радио «Комсомольская правда» - Краснодар» Юрий Озаровский.

По словам блогера, работа российских бойцов крайне трудная. При этом постоянно сопряжена с риском. Но, несмотря на это, никто из них не жалуется, никто не говорит, что плохо. Боевой дух военнослужащих силен как никогда. Во многом благодаря поддержке земляков.

- Солдаты рады любому вниманию, которое оказывается с нашей стороны. Вещи, письма с поддержкой от учащихся школ, послания от семьи – для них это очень важно, - добавляет Юрий.

Сейчас всю гуманитарную помощь, которую передали военнослужащим, активно используют. Палатки, спальники распаковали в тот же день, когда их привезли. А тем временем блогер планирует новую гуманитарную миссию. И даже объявил на своем канале сбор средств для наших военных. На него отреагировали сотни неравнодушных людей. За пару дней собрано больше 20 тысяч рублей. Но блогер уверен – это только начало. Желающих поддержать бойцов с каждым днем становится все больше.

ВАЖНО!

Юрий Озаровский открыл сбор средств на своем Youtube-канале. Все, кто хочет поддержать наших ребят, может отправить любую сумму на банковскую карту по номеру - 8-988-333-7887 на карту. В примечании необходимо указать «СВО».

КОНКРЕТНО

Что отправляют военным, находящимся в зоне СВО

- Лопаты

- Бензопилы

- Ломы

- Автономные дизельные отопители

- Пленка черная в окопы

- Карематы 200 шт

- Перчатки тактические теплые

- Перчатки рабочие

- Шапки флисовые

- Спальники

- Прибор ночного видения

- Камеры на КамАЗ

- Берцы зимние

- Генератор дизельный 0,5-1кв

- Повербанки

- Фонарики USB

- Газовые баллончики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Популярный блогер из Анапы поделился эмоциями после встречи с российскими военными

Юрий Озаровский призвал поддерживать участников спецоперации (читайте далее)

Известный блогер из Анапы рассказал, что происходит в зоне спецоперации

Юрий Озаровский отправился с гуманитарной миссией для бойцов (читайте далее)

Популярный блогер из Анапы отправился в зону спецоперации

Юрий Озаровский рассказывал о жизни на побережье Черного моря, а теперь учится держать винтовку (подробнее)