Многоэтажку постепенно восстанавливают. Фото: t.me/BublikRomanEisk

Появилось видео, как выглядит девятиэтажка в Ейске спустя месяц после падения военного самолета. Напомним, крушение военного бомбардировщика произошло 17 октября. Тогда во двор жилого дома упал Су-34, который задел девятиэтажку.

Погибли 15 человек, в их числе трое детей. Следователи разбираются в причинах трагедии, но уже есть предварительная версия, что к крушению привели птицы, попавшие в двигатель самолета.

Спустя месяц после трагедии в Ейске начнут демонтаж пострадавшего дома. В распоряжении «КП» появились уникальные кадры, как сейчас выглядит. На видео снята не только сама девятиэтажка, но и внутри.

Спустя месяц после трагедии в Ейске начнут демонтаж пострадавшего дома. Фото: Варвара ДЫМ

В доме сейчас ни души. Ранее жильцам разрешили зайти внутрь вместе с сотрудникам МЧС, чтобы забрать все свои вещи. Для этого даже был составлен специальный график, чтобы одновременно большое число людей не находилось внутри.

В окнах квартир нет стекол. Фото: Варвара ДЫМ

Сейчас из квартир пострадавшего дома уже все вывезено. Нет ни мебели, ни техники - все демонтировано. О том, что раньше здесь жили люди, напоминают лишь старые обои и плитка. В окнах сейчас нет стекол. Балконы выглядят так, словно дом только строится.

Из комнат полностью вынесли мебель, демонтировали технику. Фото: Варвара ДЫМ

Вокруг самой многоэтажки уже привели все в порядок, вычистили. Но все еще продолжают выносить сгоревшие вещи.

Как объясняют специалисты, многоэтажку в планах действительно "пересобрать". Совсем скоро рабочие приступят к разборке пострадавших подъездов. А затем их восстановят заново.

- Квартиры восстановят в таком же виде, как они были ранее, - сообщил руководитель департамента строительства Краснодарского края Сергей Власов. - Даже в том случае, если в жилых помещениях сделали перепланировку.

На расселение жильцов дома дали 4 дня. Фото: Варвара ДЫМ

Напомним, что тем, кто снимает жилье, компенсируют стоимость аренды. В ближайшее время желающим выдадут документы о выселении.

- Уже начат прием заявлений от жителей дома по улице Коммунистической 20/1 на получение ежемесячной социальной помощи отдельным категориям граждан. Им вернут деньги за аренду жилых помещений на время проведения аварийно-восстановительных работ, - уточнил глава Ейского района Роман Бублик.

КСТАТИ

«Разбирать дом будут в ноябре»: пострадавшие о том, как живут через неделю после крушения Су-34 в Ейске

Жильцам многоэтажки в Ейске, во двор которой рухнул самолет, разрешают вернуться в квартиры, чтобы забрать вещи (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Чудесное возвращение кота Яшки

Полицейский Денис Середенко шестые сутки дежурит у пострадавшего дома. Когда он поднялся на 9-й этаж в четвертом подъезде с обходом, то сразу заметил взрослого кота. Рыжик забился в угол, был очень напуган и обессилен – шутка ли, не ел почти неделю. Сержант вынес пушистика на улицу, а через некоторое время отыскалась хозяйка (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Это был bird strike: Эксперт – о попадании чаек в двигатели Су-34 в Ейске

Военный летчик прокомментировал сообщение о попадании чаек в двигатель Су-34 перед его падением в Ейске (подробнее)

«Он звал папу спасать сестренку». Девятилетний мальчик чудом выжил после крушения Су-34 в жилом массиве Ейска, где погибли его отец и бабушка

Девятилетний мальчик чудом спасся после крушения Су-34 в жилом массиве Ейска, где погибли его отец и бабушка (читайте далее)

Погибли сразу семь человек. Сгоревшая после крушения самолета семья в Ейске ранее пережила сильнейший пожар

При крушении военного самолета в Ейске погибла целая семья из семи человек (читайте далее)