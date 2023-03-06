Вытащили шкатулку с драгоценностями при переезде: В Краснодаре два грузчика украли золото на 280 тысяч рублей

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В Краснодаре орудуют черные грузчики. Одни завышают цены на услуги в десятки раз. Другие, не церемонясь, пользуются спешкой и занятостью жителей города – при переезде забирают дорогие вещи себе. А доверчивые граждане узнают о пропаже только спустя время, разобрав коробки.

- В полицию обратился житель микрорайона Гидростроителей, мужчина сообщил о пропаже ювелирных украшений. Выяснилось, что накануне он пользовался услугами грузоперевозчиков. А позже понял, что из сумки пропала шкатулка с ювелирными изделиями. Сумма ущерба составила 280 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Двух молодых парней нашли и задержали.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к хищению украшений причастны двое грузчиков. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 18 и 23 лет, - добавили в полиции.

Похищенные ценности черные грузчики продали, а деньги успели потратить.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что десятки людей в Краснодаре страдают от уловок недобросовестных грузоперевозчиков. При этом рабочие остаются безнаказанными. И вот почему.

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