В Сочи осудят рабочего, убившего прораба на стройке

Прораб задолжал 30 тысяч рублей рабочему.

Прокуратура Лазаревского района Сочи направила в суд уголовное дело в отношении жителя Тверской области. Мужчину обвиняют в незаконном хранении оружия и убийстве прораба на стройке. Напомним, все случилось 13 сентября 2022 года. Тогда 30-летний Сергей Н. приехал на улицу Кироваканскую в селе Верхнеармянское с заряженным пистолетом. Как позже выяснилось, строитель решил выяснить отношения с начальником. Прораб задолжал 30 тысяч рублей рабочему. За эту сумму Сергей расквитался с шефом.

Коллеги говорят, что получить свои кровно заработанные строитель пытался не раз, часто ругался с прорабом. Очередной конфликт привел к трагедии. Говорят, что оружием он хотел лишь припугнуть. Убивать начальника не планировал.

- Мужчина произвел один выстрел в область головы прораба. Он скончался на месте происшествия, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сразу после убийства строителя заключили под стражу. А совсем скоро мужчина предстанет перед законом.

- Прокуратура Лазаревского района Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Тверской области, - сообщили «Комсомольской правде»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Уголовное дело направлено в Лазаревский районный суд Сочи.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», за наиболее тяжкое из преступлений обвиняемому грозит от шести до 15 лет с возможностью назначения дополнительных наказаний.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Сочи во время ссоры рабочий убил прораба

После убийства на стройке в Сочи возбуждено уголовное дело (читать далее)