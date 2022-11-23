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Общество23 ноября 2022 11:12

В Сочи осудят рабочего, убившего прораба на стройке

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы
Ангелина НАЗАРЧУК
Прораб задолжал 30 тысяч рублей рабочему.

Прораб задолжал 30 тысяч рублей рабочему.

Прокуратура Лазаревского района Сочи направила в суд уголовное дело в отношении жителя Тверской области. Мужчину обвиняют в незаконном хранении оружия и убийстве прораба на стройке. Напомним, все случилось 13 сентября 2022 года. Тогда 30-летний Сергей Н. приехал на улицу Кироваканскую в селе Верхнеармянское с заряженным пистолетом. Как позже выяснилось, строитель решил выяснить отношения с начальником. Прораб задолжал 30 тысяч рублей рабочему. За эту сумму Сергей расквитался с шефом.

Коллеги говорят, что получить свои кровно заработанные строитель пытался не раз, часто ругался с прорабом. Очередной конфликт привел к трагедии. Говорят, что оружием он хотел лишь припугнуть. Убивать начальника не планировал.

- Мужчина произвел один выстрел в область головы прораба. Он скончался на месте происшествия, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сразу после убийства строителя заключили под стражу. А совсем скоро мужчина предстанет перед законом.

- Прокуратура Лазаревского района Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Тверской области, - сообщили «Комсомольской правде»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Уголовное дело направлено в Лазаревский районный суд Сочи.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», за наиболее тяжкое из преступлений обвиняемому грозит от шести до 15 лет с возможностью назначения дополнительных наказаний.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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