Фото: соцсети

Параплан рухнул на автомобиль на Кубани. Жуткая трагедия случилась в районе двух часов дня в Хадыженске. По словам очевидцев, они услышали рев мотора и увидели двух мужчин. Они неслись вдоль домов. А затем камнем полетели вниз.

- Так и не поняли, что случилось. Просто услышали сильный удар, – писали люди в соцсетях.

Рухнул параплан на припаркованный автомобиль. Он стоял напротив жилого дома. Но смягчить падение иномарке не удалось.

- В результате крушения пилот и пассажир параплана погибли, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Рухнул параплан в десяти метрах от жилого дома. Очевидцы не исключают, что пилот уводил летательный аппарат от строения. Иначе он бы протаранил задание.

- Мы были уверены, что параплан летит в дом. Но пилот молодец, увел его, – добавляли очевидцы.

Сейчас на месте трагедии работают следователи и спасатели. Трагедия унесла жизнь двух человек. По предварительной версии, это были мужчины.

На кадрах, которые появились в соцсетях, видно, что машина смягчила падение. Благодаря ей удалось избежать возгорания. Также практически не пострадал сам параплан.

- Показалось, что мотор бы работал и дальше, если бы не повело конструкцию. Она надломилась в момент удара, – заключили жители.

Предварительные причины трагедии пока не называются. На месте работают оперативные группы.

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