«Что-то с ним не так!»: Очевидцы засняли момент крушения параплана на автомобиль в Краснодарском крае

Кадр за минуту до крушения параплана.

Очевидцы засняли момент крушения мотодельтаплана на автомобиль в Краснодарском крае. Напомним, трагедия произошла 24 ноября в Хадыженске, что находится в Апшеронском районе региона. Во дворе трехэтажного дома на улице Кирова, 154 упал мотодельтаплан. Рухнул он на легковой автомобиль. Пожар, к счастью, не вспыхнул. Но пилот и пассажир мотодельтаплан погибли на месте происшествия от полученных травм. Известно, что по факту ЧП проводится проверка правоохранителями.

Смертельное падение двух людей на мотодельтаплане на Кубани попало на видео. Его сняли люди, которые наблюдали за полетом параплана. На кадрах видно, что изначально все шло хорошо, полет проходил в штатном режиме. Однако в какой-то момент летательный аппарат начал резко снижение.

- С ним что-то не так явно! - комментирует автор ролика, который записал смертельное падение двух людей на мотодельтаплане на Кубани.

А через минуту мотодельтаплан рухнул на землю.

По предварительным данным, двое мужчин, взмывших в воздух, проводили учебный полет, вылетали с местной площадки. Более того, говорят, что у них были все необходимые документы.

Что конкретно произошло в воздухе, будут выяснять правоохранители. У них уже есть несколько версий случившегося. Однако уже точно известно, что погодные условия не могли повлиять на полет. 24 ноября в Хадыженске было ясно, а скорость ветра не составляла больше 5 метров в секунду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мотодельтаплан упал на автомобиль на Кубани, двое погибших

Публикуем первые подробности (читайте далее)

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

На Кубани мотодельтаплан упал на автомобиль, два человека погибли (подробнее)