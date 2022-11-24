Причины падения параплана на автомобиль на Кубани, которое унесло жизни двух мужчин

Фото: соцсети

- С ним что-то не так явно! – кричал автор видео. Он еще не знал, что снимал последние минуты жизни пассажиров параплана. Параллельно герой вспомнил недавнее крушение дельтаплана в Адыгее. И понимал, что наблюдал новую трагедию. Через пару секунд параплан рухнул.

- Все, упал, – заключил мужчина. На этом съемка оборвалась. А герой бросился на помощь пассажирам. Но было уже поздно. Они погибли на месте. Не помогла даже иномарка. Она смягчила падения, но не избавила от трагедии. Оба мужчины умерли до приезда врачей.

Упал параплан в десяти метрах от жилого дома на улице Кирова. Это небольшая трехэтажка у стадиона. Спальный район. Вокруг – небольшие дома и гаражи. Рядом – десятки магазинов и офисом.

Местные жители следили за полетом на улице. Но никак не ждали, что параплан рухнет на парковку у дома. Под удар попала BMV I3 за пять миллионов рублей. Владелица ущерб еще не считала. Только сказала, что пострадал кузов авто.

На месте трагедии работают следователи и спасатели. На кадрах, которые появились в соцсетях, видно, что машина смягчила падение. Благодаря ей удалось избежать возгорания. Также практически не пострадал сам параплан.

- Показалось, что мотор бы работал и дальше, если бы не повело конструкцию. Она надломилась в момент удара, – заключили жители.

Следователи уже проводят проверку по факту крушения параплана. Но предварительные причины трагедии пока не называются.

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