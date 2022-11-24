СК проводит проверку после смертельного падения мотодельтаплана с двумя людьми на Кубани

Параплан рухнул на иномарку, припаркованную во дворе. Фото: t.me/zmsutskr

Следственный комитет организовал доследственную проверку после смертельного падения мотодельтаплана с двумя людьми на Кубани. Напомним, все случилось днем 24 ноября. По словам очевидцев, сначала был резкий рев мотора. Подняв голову, они увидели двух мужчин, которые неслись вдоль домов на летательном аппарате, а в какой-то момент рухнули камнем вниз.

Как позже оказалось, рухнул мотодельтаплан во двор трехэтажного дома на улице Кирова, 154. Упал он на легковой автомобиль. Пожар, к счастью, не вспыхнул.Но пилот и пассажир мотодельтаплана погибли.

- Показалось, что мотор бы работал и дальше, если бы не повело конструкцию. Она надломилась в момент удара, – заключили жители, ставшие свидетелями трагедии.

На месте трагедии работают следователи и спасатели. Как уточняют в СК, полет был тренировочным. Предварительно, все необходимые документы у пилоты были.

Двое мужчин погибли на месте происшествия.

- Назначены необходимые судебные экспертизы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Западном управлении Следкома на транспорте. Также организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

Что конкретно произошло в воздухе, сейчас выясняется. У них уже есть несколько версий случившегося. В качестве причин случившегося рассматривается и ошибка пилота, и техническая неисправность летательного аппарата.

Однако уже точно известно, что погодные условия не могли оказать воздействие на полет. 24 ноября в Хадыженске было ясно, а скорость ветра не превышала больше 5 метров в секунду. Словом, эти условия считаются практически идеальными для полета.

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