Проиграл суд бывшей жене и пошел палить из автомата. На Кубани мужчина расстрелял прохожих

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Появились подробности стрельбы, которую устроил мужчина с ружьем на глазах у людей. Ранее сообщалось, что неизвестный с оружием, прикрытым полотенцем, разгуливал на улице в центре Крымска. У торгового центра «Славянский» он открыл огонь. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как мужчина беспорядочно нажимает на курок. Он стреляет, затем перезаряжает ружье и уже через секунду продолжает пальбу.

Этот мужчина - 66-летний житель Крымского района Владимир Ж, который судится со своей семьей уже не один год из-за алиментов и не только.

Утром 24 ноября у него состоялось судебное заседание, в котором он проиграл бывшей супруге. Как удалось узнать «КП» - Кубань», между ними возник спор, связанный с имущественными правами. Речь шла о взыскании неосновательного обогащения.

По данным kp.ru, дело тянулось с 2019 года. Тогда впервые Владимир подал в суд на собственного сына Юрия. Как утверждал мужчина, жена незадолго до развода купила квартиру сыну на его деньги. Речь шла об "однушке" площадью 46,9 квадрата. Ее стоимость 1 750 000 рублей. Изначально Владимир требовал признать сделку недействительной, поскольку его сын был "не способен совершать гражданско-правовые сделки, в том числе приобретать имущество".

- Он с 2009 года состоит на учете у врача-психиатра Крымской ЦРБ с диагнозом «шизофрения», - заявлял мужчина в суде.

Однако сын заявил, что никакого отношения к данной сделке горе-отец не имеет, поскольку средств на покупку квартиры не вносил. Об этом заявляла и мать парня, которая сказала, что никаких подтверждений о внесении денег со стороны Владимира не было.

- В момент совершения сделки заболевание Юрия не лишало его способности понимать значение своих действий и руководить ими. Доводы Владимира об отсутствии у сына денег опровергаются документально. В 2012 году Юрий продал свою квартиру за 1 150 000 рублей. Доказательств тому, что данное жилье принадлежало Владимиру, нет, - указано в решении суда. - Доказательством дееспособности Юрия является то, что он проходит обучение в Крымском техническом колледже, работает, ведет активный образ жизни и общается с людьми.

Не поддержал мужчину и сам суд, который отказал ему в иске.

В мае 2022 года он вновь подал в суд на сына и потребовал вернуть половину стоимости, за которую была приобретена квартира. Но в итоге суд ему отказал.

- В зале суда мужчина был спокоен. Он не спорил, не ругался ни с кем. Замечаний не получал, - уточняют «КП» - Кубань» в суде.

После решения, едва выйдя из здания, он начал преследовать экс-жену и угрожать ей. В какой-то момент женщине удалось убежать от разъяренного супруга и скрыться в ТЦ. Там она попросила у людей помощи. За нее, как говорят очевидцы, решил заступиться один из неравнодушных мужчин. Когда он выбежал и попытался успокоить Владимира, то получил пулю.

Поняв, что натворил, Владимир уехал домой к сыну и там покончил с собой. Известно, что супруга мужчины не пострадала. Сейчас с ней работают правоохранители, женщину опрашивают.

ОФИЦИАЛЬНО

- Выясняем обстоятельства случившегося, – прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

А В ЭТО ВРЕМЯ

СК возбудил уголовное дело

В результате происшествия погибли четыре человека, еще один пострадал.

- В настоящее время на месте работают следователи и следователи-криминалисты СКР по краю, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Следственными органами СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело об убийстве троих местных жителей и покушении на убийство четвертого мужчины (ст.105 УК РФ).

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