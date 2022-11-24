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- Помогите, помогите, – кричала Галина. Она стояла у торгового центра «Славянский» в Крымске. За женщиной гнался бывший супруг, Владимир Жиров. Только что они вышли из зала суда. Его мужчина проиграл.
- Он заявлял, что перед разводом супруга приобрела квартиру сыну, – рассказал «КП» – Кубань» источник, знакомый с ситуацией. – Согласие мужа не спросила. Но якобы взяла его деньги.
Владимир сделку оспорил. Но проиграл. Причем тянулись тяжбы аж три года. Мужчина требовал вернуть квартиру. Но судья отказал.
- И его перемкнуло. Он погнался за бывшей супругой, всячески угрожал, – добавил источник.
Спасаясь, женщина залетела в торговый центр. На помощь ей бросился мужчина. Но у Владимира был железный – в прямом смысле – аргумент. Он расстрелял оппонента и продолжил погоню за бывшей женой.
По предварительной информации, трагедия унесла жизни четырех человек, включая самого стрелка. Он покончил с собой в машине, у дома сына. Туда мужчина уехал после расстрела в центре города.
Сейчас на месте работают следователи и полицейские.
- Выясняем обстоятельства случившегося, – прокомментировали «КП – Кубань в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Но уже понятно, что причиной трагедии стал семейный спор.
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