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Массовым убийством завершился семейный спор в Краснодарском крае. Он начался еще три года назад. Тогда у Галины и Владимира Жировых случился разлад. Мужчина задумался о разводе, женщина – о квартире для сына. Она приобрела жилье во время ссоры.

Владимир утверждал, что бывшая жена приобрела жилье для сына на его деньги. Он согласия не давал. Поэтому делиться площадью не хотел. И требовал вернуть или деньги, или квартиру. Но получил отказ.

Суды мужчине не помогли. Они встали на сторону бывшей супруги. Тогда он перешел от слов к делу. И накинулся на супругу – после последнего заседания, в четверг.

По предварительным данным, женщина укрылась от бывшего мужа в здании медицинского центра на улице Комарова. Она попросила о помощи сотрудников. Выяснять отношения на кулаках Владимир не стал и взялся за ружье.

- И причинил смертельные огнестрельные ранения двоим работникам этой организации, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Затем стрелок выскочил на улицу. Там за женщину вступился прохожий. Он стал третьей жертвой Владимира. Еще один человек получил тяжелое ранение. За его жизнь борются врачи.

- После этого мужчина покончил с собой, – заключили в ведомстве.

По словам очевидцев, мужчина покончил с собой у дома сына. На месте трагедии работают сотрудники полиции и следователи.

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