Бил ремнем, зарядным устройством, руками и ногами. Отчим отрабатывал боксерские удары на 5-летней девочке в Краснодаре

Мать девочки делала вид, что не замечала избиений Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синяки на теле ребенка увидела знакомая семьи в Краснодаре. Она не стала молчать и о следах от побоев сообщила в полицию. После проверки выяснилось, что 5-летнюю девочку истязал отчим.

- Мать двух несовершеннолетних детей жила с 21-летним приезжим из Астраханской области в микрорайоне Гидростроителей. Парень в течение длительного времени избивал 5-летнюю девочку из-за личной неприязни. В общей сложности он нанес ребенку не менее 50 ударов руками, ногами, ремнем и зарядным устройством в область головы и туловища, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

После медобследования у ребенка зафиксированы ушибы мягких тканей, множественные ссадины в области головы, шеи, грудной клетки, нижних конечностей, кровоподтеки, рваные раны головы и сотрясение головного мозга. Несмотря на многочисленные травмы, нанесенный вред для здоровья эксперты оценили как легкий.

- 21-летний отчим находится под подпиской о невыезде. Дело направлено в суд. Ему грозит до двух лет лишения свободы, - добавили в полиции.

В целях защиты законных прав и интересов несовершеннолетней, после излечения в больнице она была передана родному отцу. В настоящее время жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, что после избиения отчимом в Краснодаре погиб 5-летний мальчик. Узнав, что ребенок не подает признаков жизни, мужчина закопал тело на берегу реки, сообщив в полицию с матерью о пропаже ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25-летнему жителю Кубани дали 4 года колонии за истязание 5-летней падчерицы

За детские провинности девочке приходилось терпеть избиения руками и армейским ремнем (читайте далее)