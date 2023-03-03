«Отчим бил Андрюшу сильнее и чаще». Секретный свидетель ошарашила суд жуткими подробности убийства пятилетнего мальчика в Краснодаре

Отчим вынес тело ребенка в клетчатой сумке.

В Краснодаре 3 марта прошло очередное судебное заседание по делу об убийстве 5-летнего мальчика. По версии следствия, ребенка убили собственные родители - Алена Масленникова и Сергей Бугоров. Напомним, трагедия произошла 10 июня 2022 года. Тогда мать пятилетнего мальчика Андрюши ((имена здесь и далее изменены - прим.ред.) обратилась за помощью к волонтерам и спасателям с просьбой его найти. Женщина заявила, что семья отдыхала около реки Кубань. В какой-то момент ребенок ушел кормить котенка, но так и не вернулся. Андрюшу искали всем городом. Но позже выяснилось, что пятилетний мальчик уже умер, его убил собственный отчим.

Сергей Бугорков на допросе признался, что избил ребенка до смерти в квартире. Он нанес крохе 38 ударов по голове деревянным массажером, после чего Андрюша не проснулся. Утром Сергей Бугорков вынес тело ребенка в клетчатой сумке и закопал возле реки. А Алена Масленникова попросила свою старшую дочь Ксюшу никому об этом не рассказывать. Как оказалось, мальчика убивали на глазах у 11-летней сестры.

Родителей убитого мальчика сейчас судят. Как удалось узнать kp.ru, 3 марта озвучили показания секретного свидетеля. Адвокат пострадавших Евгения Тутушкина рассказала «КП» - Кубань» подробности судебного заседания.

Алена Масленникова.

- Алена в СИЗО делилась всеми подробностями с секретным свидетелем. Она рассказывала о жизни с детьми и мужем. Алена говорила, за что наказывали детей и о совершенном убийстве. Секретный свидетель все озвучил во время заседания, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Евгения Тутушкина.

Как удалось узнать kp.ru, во время заседании озвучили показания одноклассников старшей сестры убитого мальчика Ксюши (имена здесь и далее изменены - прим.ред.). А еще в этот раз огласили показания секретного свидетеля. Кроме того, Алена Масленникова во время заседания в подробностях рассказала, за что и как наказывала пятилетнего Андрюшу.

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Алена перечислила и причины насилия над детьми. Они били Андрюшу за то, что он доставал продукты из холодильника без спроса. Порой мальчика ругали за малейшее непослушание. Ксюше доставалось за плохое поведение в школе. При этом мать мальчика призналась секретному свидетелю, что Сергей бил Андрюшу сильнее и чаще.

Бабушка долгое время боролась за внука. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Алена рассказала секретному свидетелю, за что ее задержали. Также она говорила, что тело ребенка спрятали и пытались инсценировать пропажу. Секретный свидетель в зал судебного заседания не заходил, а его голос изменили. Суд удалялся в отдельную комнату и проверял его полномочия, - уточнила адвокат.

Во время заседания также были зачитаны показания одноклассников Ксюши. Девочка жаловалась, что не хочет идти домой после школы из-за постоянных побоев от мамы и отчима. Ксюша постоянно плакала из-за плохих оценок. А когда одноклассники спрашивали, почему она плачет, то девочка отвечала, что ее из-за "двойки" изобьют.

Следующее судебное заседание назначили на 13 марта.

Дочки Алены Масленниковой живут с бабушкой.

Напомним, ранее отчим начал идти в отказ и заявил, что не признает вину. Мать убитого мальчика решила взять убийство на себя. Есть информация, что Бугорков давил на жалость во время переписок из СИЗО и просил Алену сказать, что именно она расправилась с сыном. А если Сергея освободят, то он заберет детей обратно к себе (пара воспитывала еще три девочки).

Анжелика Любимова долгое время боролась за Андрюшу. Ради внука она отказалась от своей дочери и подала в суд. Но мальчика вместе с сестрами оставили Алене Масленниковой. Когда же опека встала на сторону бабушки - было уже поздно, мальчик был убит...

Могила убитого мальчика. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

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